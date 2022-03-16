В России создан «суверенный Instagram». За ним стоит сокурсник Павла Дурова
Российский предприниматель Александр Зобов создал проект «Россграм», который называет «русским Instagram». Оригинальный Instagram заблокирован в России с 14 марта 2022 г. Зобов утверждает, что является сокурсником Павла Дурова, создавшего мессенджер Telegram и соцсеть «Вконтакте». Проект заработает в конце марта 2022 г.
«Импортозамещенный» Intstagram
В России заработал проект «Россграм», являющийся, по заверениям создателей, российским аналогом американского Instagram. Во главе проекта стоит предприниматель Александр Зобов.
Сам Зобов утверждает, что учился на одном курсе с Павлом Дуровым – создателем популярной соцсети «Вконтакте» и еще более востребованного мессенджера Telegram. На момент публикации материала подтвердить или опровергнуть данное заявление не представлялось возможным.
По заявлению разработчиков, «Россграм» заработает 28 марта 2022 г. В том числе, будут запущены и мобильные приложения для Apple iOS и Google Android. Поначалу доступ будет открыт для «топ-блогеров и партнеров (спонсоров и инвесторов)», указано на сайте проекта. Обычные пользователи будут допущены к проекту в течение апреля 2022 г., без более точной даты.
«В “Россграме” также будут дополнительные инструменты монетизации для пользователей – платный доступ к контенту, функция сбора средств (краудфандинг), реферальная программа и др.», – заявляют разработчики.
Создатели «Россграма»
Александр Зобов стоит за «бартерной соцсетью» «Вебкоммуна», основанной в 2009 г., говорится на сайте «Россграма» в разделе «О нас». На момент публикации материала проект не функционировал.
Согласно предоставленной информации, Зобов занимает в проекте должность PR-директора. Кто находится на посту гендиректора сервиса, на 16 марта 2022 г. известно не было.
Коммерческим директором «Россграма» указан Кирилл Филимонов. Это генеральный директор компании ООО «Русская Италия» (вступил в должность в августе 2020 г.). Согласно ЕГРЮЛ, она была зарегистрирована в Санкт-Петербурге в ноябре 2009 с уставным капиталом 10 тыс. руб. У компании четыре учредителя – Ольга Савина с 40-процентной долей, а также Виктория Савина, Светлана Газаева и Евгения Золотухина (у каждой по 20%). Основной вид деятельности компании – «Деятельность туристических агентств» (код ОКВЭД 79.11). Дополнительных видов деятельности у компании 25, среди которых есть «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты» (96.02).
Все очень серьезно
За две недели до запуска «Россграма» проект обзавелся страницей в «Википедии», правда, пока только на русском языке. На момент публикации материала она содержала лишь базовые сведения о нем.
От кого исходила инициатива появления в международной онлайн-энциклопедии страницы, посвященной «Русскому Instagram», остается загадкой. Известно лишь что она была создана в 5 часов утра 16 марта 2022 г. по Москве участником «Википедии» Николаем Эйхвальдом. Согласно его профилю, он добавил в энциклопедию свыше 3100 страниц за 7,2 года.
Конкуренты на подходе
В ближайшей перспективе россияне, вероятно, смогут выбирать, каким именно «русским Instagram» пользоваться. 15 марта 2022 г. CNews писал о старте разработки сервиса «Бункер», над которым трудится компания Futureinapps. Ее представители тоже называют свой проект «русским Instagram».
Со слов разработчиков, «Бункер» станет «полноценным импортозамещением» Instagram. Проект позволит пользователям «развивать свои страницы бизнесу и блогерам без ненужной накрутки подписчиков и “сливания” огромных бюджетов в рекламу».
Но, в отличие от «Руссграма» у «Бункера» на момент публикации материала не было даты начала работы, даже приблизительной. Кто в итоге сможет запустить свой проект первым, и сколько еще «русских Instagram» появится в Рунете в краткосрочной перспективе, покажет время.
Из-за чего весь шум
Оригинальный американский Instagram с 2012 г. принадлежит компании Meta, еще недавно называвшейся Facebook. С 14 марта 2022 г. эта соцсеть полностью заблокирована на территории России.
Это является следствием российской спецоперации в ЛНР и ДНР. Многие иностранные государства, в особенности США и Великобритания, обрушили на нее гигантское число санкций. Соцсеть Facebook попала под частичную блокировку в конце февраля 2022 г., а в начале марта 2022 г. Роскомнадзор заблокировал ее полностью. Спустя несколько дней Meta разрешила пользователям своих соцсетей агрессивные высказывания в адрес россиян, что и послужило причиной блокировки Instagram. Саму Meta теперь могут признать экстремистской организацией.
О блокировке мессенджера WhatsApp на 16 марта 2022 г. речи не было, несмотря на то, что с февраля 2014 г. он тоже находится в собственности Meta. Однако у него, в отличие от того же Instagram, есть отечественные аналоги. Это, к примеру, мессенджер ICQ, готовящийся к перезапуску весной 2022 г., или VK Messenger. Российской заменой Facebook можно считать соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники».