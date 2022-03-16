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В России создан «суверенный Instagram». За ним стоит сокурсник Павла Дурова

Российский предприниматель Александр Зобов создал проект «Россграм», который называет «русским Instagram». Оригинальный Instagram заблокирован в России с 14 марта 2022 г. Зобов утверждает, что является сокурсником Павла Дурова, создавшего мессенджер Telegram и соцсеть «Вконтакте». Проект заработает в конце марта 2022 г.

«Импортозамещенный» Intstagram

В России заработал проект «Россграм», являющийся, по заверениям создателей, российским аналогом американского Instagram. Во главе проекта стоит предприниматель Александр Зобов.

Сам Зобов утверждает, что учился на одном курсе с Павлом Дуровым – создателем популярной соцсети «Вконтакте» и еще более востребованного мессенджера Telegram. На момент публикации материала подтвердить или опровергнуть данное заявление не представлялось возможным.

По заявлению разработчиков, «Россграм» заработает 28 марта 2022 г. В том числе, будут запущены и мобильные приложения для Apple iOS и Google Android. Поначалу доступ будет открыт для «топ-блогеров и партнеров (спонсоров и инвесторов)», указано на сайте проекта. Обычные пользователи будут допущены к проекту в течение апреля 2022 г., без более точной даты.

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Главная страница «Россграма»

«В “Россграме” также будут дополнительные инструменты монетизации для пользователей – платный доступ к контенту, функция сбора средств (краудфандинг), реферальная программа и др.», – заявляют разработчики.

Создатели «Россграма»

Александр Зобов стоит за «бартерной соцсетью» «Вебкоммуна», основанной в 2009 г., говорится на сайте «Россграма» в разделе «О нас». На момент публикации материала проект не функционировал.

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Александр Зобов. Фотография взята из его личного профиля «Вконтакте»

Согласно предоставленной информации, Зобов занимает в проекте должность PR-директора. Кто находится на посту гендиректора сервиса, на 16 марта 2022 г. известно не было.

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Пока в топ-менеджменте «Россграма» всего два человека

Коммерческим директором «Россграма» указан Кирилл Филимонов. Это генеральный директор компании ООО «Русская Италия» (вступил в должность в августе 2020 г.). Согласно ЕГРЮЛ, она была зарегистрирована в Санкт-Петербурге в ноябре 2009 с уставным капиталом 10 тыс. руб. У компании четыре учредителя – Ольга Савина с 40-процентной долей, а также Виктория Савина, Светлана Газаева и Евгения Золотухина (у каждой по 20%). Основной вид деятельности компании – «Деятельность туристических агентств» (код ОКВЭД 79.11). Дополнительных видов деятельности у компании 25, среди которых есть «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты» (96.02).

Все очень серьезно

За две недели до запуска «Россграма» проект обзавелся страницей в «Википедии», правда, пока только на русском языке. На момент публикации материала она содержала лишь базовые сведения о нем.

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Страница в «Википедии», посвященная «русскому Instagram»

От кого исходила инициатива появления в международной онлайн-энциклопедии страницы, посвященной «Русскому Instagram», остается загадкой. Известно лишь что она была создана в 5 часов утра 16 марта 2022 г. по Москве участником «Википедии» Николаем Эйхвальдом. Согласно его профилю, он добавил в энциклопедию свыше 3100 страниц за 7,2 года.

Конкуренты на подходе

В ближайшей перспективе россияне, вероятно, смогут выбирать, каким именно «русским Instagram» пользоваться. 15 марта 2022 г. CNews писал о старте разработки сервиса «Бункер», над которым трудится компания Futureinapps. Ее представители тоже называют свой проект «русским Instagram».

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Группа «Россграма» в сети «Вконтакте» набрала уже более 8000 подписчиков

Со слов разработчиков, «Бункер» станет «полноценным импортозамещением» Instagram. Проект позволит пользователям «развивать свои страницы бизнесу и блогерам без ненужной накрутки подписчиков и “сливания” огромных бюджетов в рекламу».

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Но, в отличие от «Руссграма» у «Бункера» на момент публикации материала не было даты начала работы, даже приблизительной. Кто в итоге сможет запустить свой проект первым, и сколько еще «русских Instagram» появится в Рунете в краткосрочной перспективе, покажет время.

Из-за чего весь шум

Оригинальный американский Instagram с 2012 г. принадлежит компании Meta, еще недавно называвшейся Facebook. С 14 марта 2022 г. эта соцсеть полностью заблокирована на территории России.

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Доступ в Instagram из России закрыт

Это является следствием российской спецоперации в ЛНР и ДНР. Многие иностранные государства, в особенности США и Великобритания, обрушили на нее гигантское число санкций. Соцсеть Facebook попала под частичную блокировку в конце февраля 2022 г., а в начале марта 2022 г. Роскомнадзор заблокировал ее полностью. Спустя несколько дней Meta разрешила пользователям своих соцсетей агрессивные высказывания в адрес россиян, что и послужило причиной блокировки Instagram. Саму Meta теперь могут признать экстремистской организацией.

О блокировке мессенджера WhatsApp на 16 марта 2022 г. речи не было, несмотря на то, что с февраля 2014 г. он тоже находится в собственности Meta. Однако у него, в отличие от того же Instagram, есть отечественные аналоги. Это, к примеру, мессенджер ICQ, готовящийся к перезапуску весной 2022 г., или VK Messenger. Российской заменой Facebook можно считать соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники».

Эльяс Касми

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