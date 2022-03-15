В России появится «русский Instagram» – «Бункер»

Айрат Галиуллин, основатель ИТ-компании Futureinapps, объявил о начале разработки «русского Instagram». Новый проект будет иметь название «Бункер» и хэштеги #явбункере, #мывбункере. Об этом CNews сообщили представители Futureinapps.

Формат Instagram нравится миллионам пользователей по всему миру. Для бизнеса эта социальная сеть была средством продвижения товаров и услуг. Не секрет, что в Instagram свою целевую аудиторию находили многие компании и блогеры. Некоторые пользователи вели свою страницу, как дневник с фотографиями, к которому можно вернуться и вспомнить прошлые путешествия, встречи, мероприятия и события.

Instagram стал недоступен для россиян. Как теперь восстановить эту крепкую связь, которая соединяла людей по интересам и помогала развиваться многим авторам контента? Сегодня не все могут или хотят нарушать закон и использовать обходные пути (VPN) для доступа к заблокированной соцсети.

«Бункер» станет полноценным импортозамещением популярной социальной сети. Разработчики Futureinapps утверждают, что новая платформа позволит развивать свои страницы бизнесу и блогерам без ненужной накрутки подписчиков и «сливания» огромных бюджетов в рекламу. «Алгоритмы “Бункера” открывают расширенные возможности для бизнеса и блогеров, а обычные пользователи смогут видеть посты тех, на кого подписаны, а не тех, кто им не интересен», – отметил основатель Futureinapps Айрат Галиуллин.

Соцсеть рассчитана на весь мир, но главное, она сможет обеспечить бесперебойную работу для жителей России.

В настоящее время проект «Бункер» открыт для инвестиций, которые позволят ускорить процесс разработки. Айрат Галиуллин отметил, что сам встанет во главе проекта, для которого соберет отдельную команду разработчиков.