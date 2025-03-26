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«Ростелеком» запустил в эфир юбилейную базовую станцию сотовой связи в Тюменской области

«Ростелеком» в Тюменской области ввел в эксплуатацию сотую базовую станцию мобильной связи. Вышка установлена в деревне Сеиты, расположенной в так называемом Заболотье — одном из наиболее отдаленных населенных пунктов Ярковского района. Работы были проведены в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Евгений Золотухин, глава администрации Ярковского муниципального района Тюменской области: «В Сеитах проживает 191 человек. Благодаря проекту по устранению цифрового неравенства в этом году здесь появилась мобильная связь. Сейчас жители деревни могут дистанционного общаться, учиться, работать и получать услуги в режиме онлайн, которые раньше были недоступны».

С начала 2025 г. мобильный интернет и сотовая связь стандартов LTE/4G стали доступны в семи деревнях Абатского, Викуловского, Казанского, Тобольского и Ярковского районовi. В общей сложности по программе УЦН 2.0 более 21,5 тыс. жителей малых поселений региона могут пользоваться всеми цифровыми сервисами, электронными госуслугами, получать медицинские консультации онлайн, делать заказы на маркетплейсах, дистанционно учиться и многое другое.

«Ростелеком» реализует проект УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. В качестве центра компетенций в проекте задействован оператор T2.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях «Ростелекома»: «Федеральный проект ориентирован прежде всего на жителей отдаленных районов, где голосовая связь и мобильный интернет позволяют решать задачи, не выезжая из села и не преодолевая значительных расстояний. В 2024 г. базовые станции появились в 14 населенных пунктах Вагайского, Викуловского, Ишимского, Казанского, Сорокинского, Уватского, Ярковского районов и Заводоуковского городского округа. Всего, за три года реализации проекта, количество вышек достигло ста, а общая длина построенных в регионе линий связи превысила 450 километров. Благодаря эффективному взаимодействию с органами власти Тюменской области тысячи жителей получили возможность пользоваться стабильным мобильным интернетом».

Программа УЦН 2.0 рассчитана на отдаленные деревни и поселки, где проживает от 100 до 500 человек. При выборе территорий, где будут установлены базовые станции, учитывается несколько критериев: численность населения, полное отсутствие или плохое качество мобильной связи и результаты голосования граждан на портале госуслуг.

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