«Ростелеком» инвестировал в цифровую инфраструктуру Тюменской области более 700 млн руб. за 2024 год

В 2024 году «Ростелеком» провел масштабную работу по строительству и модернизации линий связи. За 12 месяцев специалисты компании смонтировали на территории региона более 470 километров оптики, инвестировав в развитие цифровой инфраструктуры Тюменской области свыше 700 млн руб. Почти 100 километров построенных линий связи — это крупные магистрали за пределами муниципалитетов, остальные — сети внутри населенных пунктов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: «Внедрение оптических технологий — ключевой этап модернизации связи в Тюменской области. Провайдеры, в том числе компания «Ростелеком», активно участвуют в обновлении телекоммуникационной инфраструктуры и повышении качества услуг и реализуют федеральные и региональные проекты. Высокоскоростной интернет дает возможность использовать цифровые сервисы портала госуслуг, общаться в социальных сетях и мессенджерах, а предпринимателям — цифровизировать бизнес, внедряя в офисах или на производстве современные телеком-услуги».

В 2024 г. «Ростелеком» обеспечил оптическим интернетом 52 новостройки Тюменской области, находящиеся в зоне технической возможности подключения. Теперь жители региона могут пользоваться различными цифровыми сервисами и услугами: умными домофонами, системой видеонаблюдения, онлайн-кинотеатром Wink.ru, образовательной платформой «Лицей» и другими продуктами. Самыми крупными объектами по подключению цифровых решений компании стали жилищные комплексы «Дивный квартал у озера», «Машаров», «Меридиан Юг», «Ново Комарово», «Никольский», «Онегин. Дом у озера», «Сердце Сибири» и «Семья» в Тюмени.

Оптические каналы связи имеют высокую пропускную способность, которая может быть адаптирована под растущие потребности пользователей. Новая технология подключения к широкополосному доступу в интернет предполагает заведение оптоволоконного кабеля в квартиру абонента. Оптика обеспечивает клиентам доступ к полному спектру современных решений: домашней Wi-Fi-cети, онлайн-кинотеатрам и умному дому.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях «Ростелекома»: «За 2024 г. мы охватили оптикой рекордное количество домохозяйств – 32 тыс. и заменили более 2 тыс. устаревших опор связи. Ветхие столбы меняли на новые, в том числе на железобетонные. Такая масштабная модернизация проведена в Тюменской области впервые. Волоконно-оптический кабель, размещенный на опорах, позволит жителям региона беспрерывно пользоваться качественным интернетом, стационарной связью и другими услугами компании. На сегодняшний день организованная “Ростелекомом” цифровая инфраструктура обеспечивает более 86% домохозяйств региона доступом к быстрому выходу в Сеть».

В Тюменской области работы по строительству линий связи по технологии «оптика в квартиру» «Ростелеком» ведет с 2010 г. Сначала сеть была организована в городах, а затем к монтажу приступили и в селах. В планах компании на 2025 г. — расширение зоны покрытия оптическими линиями связи в регионе.