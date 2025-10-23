Разделы

«Ростелеком» презентовал инновационное решение для зарядки электрокаров

Представлена комплексная система управления электрозарядной инфраструктурой (ЭЗИ) — «Ростелеком EV». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

По данным аналитиков, на 1 июля 2025 г. в России было зарегистрировано более 138 тыс. электромобилей и машин гибридного типа. Уже через пять лет, по оценкам экспертов рынка, количество машин с электродвигателем превысит 300 тыс. При этом зарядных станций для такого типа автомобилей будет в четыре раза меньше, чем необходимо. Новое решение «Ростелеком EV» может стать якорной цифровой платформой развития рынка электромобильности как на федеральном, так и региональном уровнях.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях копании «Ростелеком»: «Мы разработали программное решение, которое позволяет владельцам электрокаров пользоваться услугами любой подходящей по оснащению заправки на территории страны. Наш софт объединяет региональных операторов ЭЗИ в единое цифровое пространство, обеспечивая высокое качество услуг для участников дорожного движения. Для властей "Ростелеком EV" — надежный инструмент координации, контроля и мониторинга работы операторов и поставщиков станций с помощью единой цифровой платформы, а также дополнительный способ развития инфраструктуры для электромобилей».

image001.jpg

Ростелеком

«Ростелеком EV» предоставляет владельцам зарядных станций комплексный продукт: личный кабинет для юридических лиц с простыми инструментами для оптимизации работы автопарка, включая прогнозирование ремонта, обслуживания и учета энергопотребления. Интеграция с внешними сервисами позволяет получать актуальные данные об электромобилях, что улучшает качество анализа и управления. Платформа также автоматически балансирует нагрузку между электрозаправками, предотвращая перегрузки, и предоставляет интерфейс для объединения с другими операторами и системами. Владельцы получают доступ к централизованной информационной панели, где можно отслеживать состояние всех зарядных станций в реальном времени. Решение «Ростелеком EV» протестировали свыше 100 производителей электрозарядных пунктов, и большинство из них уже перешли на новый софт.

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

Цифровизация

Максим Вершинин, автомобильный эксперт: «Несмотря на то что в 2025 г. продажи новых электромобилей в России существенно снизились относительно девяти месяцев прошлого года, спрос на такие машины в стране есть. Это значит, что нужна и соответствующая инфраструктура. Без возможности беспроблемно заправить «электричку» на уличных парковках трудно популяризовать электромобили среди автомобилистов, а значит, что зарядных станций много не бывает. Уже сейчас того минимума, что требует законодательство, не хватает, поэтому за развитием сети зарядных терминалов будущее. Пусть даже пока темпы продажи электромобилей не такие впечатляющие, но без соответствующей инфраструктуры экологичный транспорт может вовсе оказаться ненужным».

Для автомобилистов предусмотрено удобное мобильное приложение «Зарядки», где свободную зарядную станцию можно найти на карте или по адресу, а затем забронировать и оплатить услугу. Тариф пользователи выбирают сами, в зависимости от продолжительности зарядной сессии. В «Зарядке» есть бонусная программа, чат поддержки и лента новостей. Также можно запитать машину без скачивания приложения на смартфон. Для этого на некоторых электрозаправках расположены QR-коды с прямым переходом в браузер с аналогичным функционалом.

