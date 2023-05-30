В Тюменской области все аудитории для сдачи ЕГЭ оборудованы системой видеонаблюдения «Ростелекома»

«Ростелеком» в Тюменской области подготовил систему видеонаблюдения к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В 2023 году основной период начался 26 мая и продлится до 1 июля. За ходом экзаменов в регионе наблюдают 1656 видеокамер, установленных в 828 аудиториях. Онлайн-трансляция ведется из 53 объектов, включая два Региональных центра обработки информации. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Дина Горковец, директор департамента образования и науки Тюменской области:

«В этом году единый государственный экзамен сдают более 11 тыс. школьников Тюменской области. Самым популярным предметом по выбору остается обществознание, его планируют сдавать более 3700 ребят. В этом году вторым по популярности среди выпускников нашего региона впервые стал предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии». Его планируют сдать почти 1700 ребят. Важно отметить, что все пункты проведения экзаменов оборудованы камерами видеонаблюдения, а ход экзаменов контролируют более 300 общественных наблюдателей. Эти меры направлены, прежде всего, на обеспечение безопасности, объективности и прозрачности ЕГЭ. Желаем нашим выпускникам успешно справиться со всеми заданиями».

Все цифровые устройства, задействованные в проекте, поддерживают высокое видеоразрешение и передают качественный звук, а также обеспечивают необходимый угол обзора: в кадр попадают участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. При этом персональные данные участников, содержание бланков регистрации и ответов остаются в тайне. Видеосигнал из школьных аудиторий напрямую транслируется на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ».

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»: «Мы готовим инфраструктуру для проведения ЕГЭ с 2014 г. За это время система показала высокую надежность и стабильность. В дни проведения государственных экзаменов наши специалисты круглосуточно следят за работой системы видеонаблюдения, ведут техническую поддержку портала «Смотри ЕГЭ» и его защиту от DDoS-атак. Все данные будут храниться в центре обработки данных «Ростелекома» до 1 марта 2024 г.».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Портал “Смотри ЕГЭ” обеспечивает возможность одновременного доступа для 15 тыс. пользователей. Для повышения надежности запись сохраняется на локальной карте памяти, которая установлена в каждой камере. В целом по стране контролировать государственную аттестацию в 2023 г. будут федеральные и региональные онлайн-наблюдатели».

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Также четвертый год подряд выявлять нарушения в ходе проведения экзаменов поможет технология анализа поведения с использованием нейросети. При обнаружении подозрительной активности на экзамене она подаст сигнал, и система автоматически отметит «подозрение на нарушение». Запись с нужной минуты поступит на проверку к наблюдателю, а после — на утверждение модератора. Такой многоступенчатый контроль снижает количество онлайн-наблюдателей и делает процесс сдачи экзаменов более прозрачным.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.