«Ростелеком» увеличивает оптическое покрытие Ишима Тюменской области

«Ростелеком» приступил к завершающему этапу инвестиционной программы модернизации интернет-инфраструктуры Ишима Тюменской области. Специалисты компании с начала 2024 г. уже смонтировали в городе более 75 километров оптики, а также заменили больше 800 устаревших опор связи на новые, в том числе на железобетонные. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Такая масштабная модернизация проведена в Ишиме впервые. Волоконно-оптический кабель позволит ишимцам пользоваться качественным интернетом, подключить домашнее облачное видеонаблюдение, а также смотреть в видеосервисе Wink.ru до 300 телеканалов, фильмы, сериалы, мультфильмы, концерты и другой контент, включая блогерский и эксклюзивный.

Федор Шишкин, глава администрации Ишима: «Современные цифровые технологии всегда стимулируют прогресс в регионах. Ишим, как крупный город Тюменской области с населением свыше 60 тыс. человек, — не исключение. Быстрый интернет открывает возможности для дистанционного обучения, удаленной работы и реализации бизнес-идей через онлайн-платформы. Кроме того, доступ в Сеть играет ключевую роль в продвижении новых культурных и образовательных инициатив».

При строительстве инфраструктуры в Ишиме «Ростелеком» применяет технологию «оптика в квартиру», которая гарантирует высокую пропускную способность каналов связи, адаптируя сети под растущие потребности пользователей. Технология подключения к широкополосному доступу в интернет предполагает заведение оптоволоконного кабеля в квартиру или дом абонента для гарантии высокой скорости передачи данных. Сейчас так называемая залинейная часть Ишима, которая отделена от центра города железной дорогой, полностью охвачена оптикой, а остальная территория муниципалитета — на 75%.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком»: «Мы стремимся обеспечить жителей Ишима доступом к современным цифровым сервисам и высокоскоростному интернету. За 2024–2025 гг. “Ростелеком” охватил оптикой рекордное количество домохозяйств города — более семи тысяч. Работы шли как в частном секторе, так и объектах массовой жилой застройки. За последние два года мы подключили к оптике 40 многоквартирных домов, в том числе три корпуса нового жилого комплекса на улице Карла Маркса, 77. Особенность развития цифровой инфраструктуры “Ростелекома” заключается в том, что жителям не нужно ждать полного завершения строительства или модернизации сетей: доступ к новым услугам и сервисам предоставляется по мере подключения домов к интернету. Сегодня доступом в Сеть обеспечены более 95% домохозяйств Ишима».

В планах «Ростелекома» до конца 2025 г. — расширение зоны покрытия оптическими линиями связи, чтобы как можно больше ишимцев получили возможность подключить высокоскоростной интернет.