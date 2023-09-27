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В 2023 г. «Ростелеком» охватил оптической инфраструктурой более 3000 домохозяйств Курганской области  

«Ростелеком» с начала 2023 г. обеспечил доступ к оптическому интернету для более чем 3000 частных домовладений Зауралья. Провайдер в рамках собственной инвестиционной программы спроектировал и развернул сеть по технологии «оптика в квартиру» в 49 населенных пунктах 20 муниципальных районов областиi, а также на территории частного сектора в Кургане. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Теперь зауральцы могут выходить в Сеть на высокой скорости, скачивать тяжелый контент, подключать домашнее облачное видеонаблюдение и пользоваться множеством мобильных устройств в домашней Wi-Fi сети. А также смотреть сотни телеканалов, фильмы и сериалы.

Гульжан Фахрутдинова, директор департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области: «Важно, чтобы высокоскоростной интернет был в каждом населенном пункте региона. Правительство Курганской области совместно с операторами связи проводит большую работу в этом направлении. “Ростелеком” в Зауралье внедряет ряд крупных проектов, в том числе устранение цифрового неравенства и строительство оптической инфраструктуры. Благодаря быстрому интернету жители получают новые возможности для общения, работы, учебы, развлечений и дистанционного решения различных жизненных вопросов».

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»: «Организация телеком-инфраструктуры в частном секторе — один из приоритетов компании. Горожане все чаще выбирают жилье в сельской местности. Соответственно, там растет спрос на ИТ-услуги. В одних населенных пунктах мы расширяли уже построенную сеть, в других — прокладывали оптоволокно впервые. И если сначала мы заходили с инновационной технологией в районные центры и крупные поселки, то сейчас пришли и в небольшие селения, такие, например, как деревня Зубаревка Зверинологовского района, где проживает 156 человек. При строительстве инфраструктуры “Ростелеком” применяет технологию “оптика в квартиру”, которая гарантирует высокую пропускную способность канала и позволяет пользоваться цифровыми сервисами».

Сегодня линиями «Ростелекома» охвачены почти 60% домохозяйств Курганской области.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей.

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