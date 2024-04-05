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«Ростелеком» установил видеонаблюдение еще в трех скверах Тюмени

«Ростелеком» расширил зону видеонаблюдения в Тюмени, запустив в эксплуатацию еще 55 камер в скверах Железнодорожников, Равновесия и Школьном. Цифровые контролеры помогут следить за безопасностью горожан и сохранностью объектов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Записи с устройств в режиме реального времени передаются по защищенным высокоскоростным каналам связи в единый центр обработки данных системы видеонаблюдения Тюменской области. Там полученный видеопоток обрабатывается с использованием модуля аналитики для идентификации лиц, подсчета количества людей в кадре, анализа их поведения, а также обнаружения предметов, оставленных без присмотра.

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Ростелеком
«Ростелеком» установил видеонаблюдение еще в трех скверах Тюмени

Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: «Видеонаблюдение служит важным инструментом для обеспечения безопасности граждан и их имущества. В настоящее время всего к региональной системе видеонаблюдения подключено более 5500 камер, каждая из которых, в случае происшествия, позволяет оперативно идентифицировать правонарушителей».

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»: «Тюменцы любят проводить семейный досуг на природе, в парках и скверах. Поэтому мы устанавливаем камеры, в том числе, и на озелененных территориях региона. Для работы системы видеонаблюдения “Ростелеком” задействовал собственную сеть передачи данных. Четкость изображений и угол обзора устройств позволяют определить и проанализировать происходящие события. На сегодняшний день из всех камер, подключенных к региональной системе видеонаблюдения, более 3000 камер установлено нашей компанией. До конца года мы планируем смонтировать в Тюмени еще 400 камер видеонаблюдения на 40 объектах — парках, площадях и скверах».

Работы проведены в рамках контракта, заключенного «Ростелекомом» с департаментом информатизации Тюменской области.

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Телеком

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink с 20,7 млн подписчиков. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

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