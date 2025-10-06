Разделы

«Р7», Lad и департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области подписали соглашение о сотрудничестве

Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве заключили между собой разработчик офисного ПО для совместной работы «Р7», группа ИТ-компаний Lad и департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области. Стороны объединят усилия, чтобы продвигать российское офисное ПО, поддерживая курс на импортозамещение и цифровую трансформацию региона.

Стороны соглашения намерены плотно сотрудничать по вопросам координации стратегии и тактики работы над интеграционными процессами, а также по вопросам обучения пользователей. В рамках соглашения «Р7» предоставит ПО, в том числе в формате бесплатных лицензий, и проинформирует партнёров о его возможностях. Департамент информационных технологий и цифрового развития будет тестировать и внедрять ИТ-решения от «Р7», и, конечно, делиться информацией с разработчиком и интегратором решений. Группа ИТ-компаний Lad берёт на себя роль технологического и методического партнёра — будет помогать в освоении программного обеспечения, обеспечивать техническую поддержку, проводить обучающие мероприятия и семинары.

Участники соглашения намерены продуктивно общаться, обсуждая вопросы внедрения, обмениваться информацией и вместе участвовать в мероприятиях: конференциях, выставках и т.д. Возможна также совместная работа в формате совместных групп или экспертных советов.

«Для нас это соглашение — возможность представить свои продукты в Курганской области и показать, что российские офисные решения реально могут закрывать все ключевые задачи в образовании, государственных структурах и бизнесе», — сказал Андрей Молчанов, руководитель центра по работе с образовательными учреждениями «Р7». — Совместно мы будем работать над тем, чтобы переход на отечественное ПО проходил максимально комфортно и вместе с тем обстоятельно, включая такие аспекты как тестирование, обучение пользователей и техническую поддержку».

безопасность

«Надеюсь, наше сотрудничество позволит в итоге обеспечить стабильную работу, повысить уровень безопасности и сделать регион более независимым от зарубежного программного обеспечения, — отметила директор департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области Гульжан Фахрутдинова. — В рамках совместной работы мы собираемся не только внедрить ПО, но и комплексно проработать процесс, включая вопросы обучения персонала и технической поддержки. Полученные знания можно будет использовать для масштабирования процесса внедрения».

«Наша задача — обеспечить максимально комфортное внедрение продуктов «Р7», применяя накопленный экспертный опыт для оптимизации процесса, который далеко не всегда проходит гладко», — сказал заместитель директора по развитию группы ИТ-компаний Lad Дмитрий Сухоткин. — Также это сотрудничество позволит нам нарастить собственные компетенции в части организации техподдержки и решения вопросов обучения пользователей ПО».

