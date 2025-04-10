Итоги ИТ-форума «Цифра.Док 2025»

26-28 марта в Ноябрьске прошел форум «Цифра.Док», собравший представителей органов власти и коммерческого сектора, а также российских ИТ-компаний. Центральными темами обсуждения стали импортозамещение, успешный опыт и перспективы цифровизации.

Рост «Цифра.док»

В 2025 году форум «Цифра.док» прошел уже в третий раз. Его инициатором выступает Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа. ЯНАО неоднократно признавался лидером цифровизации среди субъектов РФ и в настоящее время входит в тройку лучших в Российской Федерации. Активное участие в организации мероприятия принял бессменный партнер — компания Хоулмонт, разработчик системы электронного документооборота ТЕЗИС, основы региональной СЭД.

Нельзя не отметить расширение как состава участников мероприятия, так и его тематики. В 2025 году гостями «Цифра.док» стали представители различных регионов, от руководителей высшего звена до предметных и технических специалистов органов местного самоуправления и бюджетных организаций. В онлайн-формате приняли участие федеральные органы власти: Минцифры РФ, ФНС, Росархива. Значительно увеличилось присутствие коммерческих компаний, для представителей топливно-энергетического комплекса и сферы связи и телекоммуникаций в рамках «Цифра.Док» прошли отдельные мероприятия.

Исторически центральной темой форума является цифровизация документооборота в государственном секторе, однако с каждым годом спектр обсуждаемых вопросов расширяется. В 2025 году помимо ИТ-руководителей и делопроизводителей в «Цифра.док» приняли участие специалисты по работе с обращениями граждан, сотрудники кадровых служб, эксперты по борьбе с коррупцией, представители архивов. Программа форума была расширена до трех треков, проходивших параллельно.

Программа форума

Одним из ключевых пунктов программы «Цифра.док» стало пленарное заседание «Облик государственного управления будущего через призму нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» при участии заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгения Филатова.

При поддержке АРПП «Отечественный софт» в рамках форума прошла сессия «Отечественные цифровые решения», в которой приняли участие известные российские компании РЕД СОФТ, ИнфоТеКС, 1С, Контур.Диадок, МТС и соорганизатор мероприятия компания Хоулмонт.

Партнерами форума выступили РЕД СОФТ, ИнфоТеКС, Лаборатория Касперского, СпецЦентр, СК-Айти, МТС, Р7, 1С, Контур.Диадок, Контур.Фокус.

В число активно обсуждаемых тем вошли:

Искусственный интеллект, практический опыт и СЭД ТЕЗИС на «Цифра.Док»

Сквозной темой форума стал искусственный интеллект и его практическое применение. Так, Правительство ЯНАО уже использует ИИ при работе с обращениями граждан, входящими документами и в ряде иных. Предметные и технические специалисты обсудили применение ИИ при подготовке и передаче документов, в том числе и электронных, на долговременное архивное хранение. Команда СЭД ТЕЗИС реализовала в системе гибкий модуль искусственного интеллекта с инструментами умной роботизации и Low-code AI и активно занимается его развитием и внедрением в проектах заказчиков. В ближайшем будущем применение искусственного интеллекта будет расширяться как в государственном, так и в коммерческом секторе, позволяя пользователям значительно повысить оперативность и эффективность работы с документами.

Важная роль в программе «Цифра.док» была отведена практике. В рамках мероприятия прошли тренинги с использованием реальных систем и документов. В выставочной зоне гости форума могли поближе познакомиться с продуктами российских ИТ-компаний и обсудить их возможности с командами разработки.

Неформальная программа «Цифра.док» включала мероприятия по знакомству с Ноябрьском, который в 2025 году отмечает 50-летний юбилей, а также с культурой народов Севера.

«Команда СЭД ТЕЗИС и Правительство ЯНАО на протяжении нескольких лет сотрудничают по направлению цифровизации документооборота. Совместными усилиями мы свели практически к нулю использование бумажных документов и полный переход на работу в цифровом формате для 1 300 организаций, включая все органы государственной власти и местного самоуправления, а также все подведомственные государственные и муниципальные учреждения. Форум «Цифра.Док» для нас очень важен. Это возможность обсудить актуальные задачи как с действующими заказчиками, так и с потенциальными, а также синхронизировать планы по цифровизации государственного сектора в долгосрочной перспективе и наше видение развития гос. сборки СЭД ТЕЗИС», — Александр Бобков, заместитель генерального директора по работе с государственным сектором СЭД ТЕЗИС, Хоулмонт.