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Индексная книга (каталог) CNews*
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Скворцов Илья

СОБЫТИЯ


02.10.2026 НКК «Машиностроение» и «Эремекс» интегрировали PLM-платформу САРУС+ и САПР Delta Design 1
05.09.2016 УБРиР и «Вуз-банк» встроили в интернет-банк Light функцию проверки контрагентов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Скворцов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Эремекс - Eremex 18 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1368 1
НКК - ГКС - НКК Машиностроение 7 1
ВУЗ-банк 10 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 185 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18503 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2467 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1501 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4661 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36740 1
СКБ Контур - Контур.Светофор 11 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1384 1
Иванченко Евгений 15 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3375 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 244 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2182 1
Платёжное поручение - Payment order 247 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54061 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6673 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2470 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476506, в очереди разбора - 724000.
Создано именных указателей - 202241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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