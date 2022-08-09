«Абсолют банк» запустил сервис для корпоративных клиентов «Светофор»

«Абсолют банк» объявил о начале предоставления корпоративным клиентам нового сервиса проверки контрагентов «Светофор». Он позволяет узнать, насколько действующий или потенциальный партнер правомерно ведет бизнес, и спрогнозировать возникновение возможных рисков. Услуга предоставляется бесплатно для всех клиентов банка.

Результат о проверке контрагента направляется клиенту в форме отчета на указанную электронную почту. В предоставленных результатах содержится краткая информация о контрагенте, его репутации, указан уровень надежности компании, рекомендации к сотрудничеству.

Сервис «Светофор» формирует отчет о юридическом лице на основе данных из официальных источников. Использование такой информации полностью соответствует законодательству РФ.

Заявку на проверку можно оформить на сайте банка. Отчет будет направлен в день обращения в автоматическом режиме.