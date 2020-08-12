Банк «Авангард» запустил оплату покупок по QR-коду

Банк «Авангард» запустил оплату покупок по QR-коду. Новый сервис позволяет физическим лицам оплачивать покупки по QR-коду в интернет-магазинах и розничных торговых точках, подключенных к Системе быстрых платежей, а юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям принимать оплату за товары и услуги, реализуемые через интернет по новой технологии.

Оплата покупки физическими лицами – клиентами банка «Авангард» производится с помощью установленного на смартфон мобильного приложения «Авангард QR». Для оплаты покупателю достаточно открыть приложение, считать камерой телефона предлагаемый QR-код, проверить данные платежа, при необходимости ввести стоимость покупки и подтвердить оплату. Деньги будут переведены на счет продавца мгновенно. Сумма покупки будет списана со счета, выбранного клиентом для расчетов по СБП. В случае использования счета кредитной карты операция будет льготной.

Приложение «Авангард QR» доступно владельцам смартфонов на iOS и Android. Скачать его можно в разделе «Оплата по QR-коду» основного мобильного приложения «Авангарда» или в Google Play/AppStore.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей банк «Авангард» предлагает подключение к приему платежей по QR-кодам на сайтах интернет-магазинов.

Процедура приема платежей для торгово-сервисного предприятия предельно проста: после того как покупатель оформит заказ и выберет оплату по QR-коду, интернет-магазин направит запрос в банк и получит ответный QR-код, который покупатель сможет считать мобильным приложением своего банка. Средства за покупку сразу же поступят на счет продавца.

Стоимость услуги приема платежей по QR-кодам существенно ниже, чем по картам. Тарифы для юридических лиц в зависимости от вида деятельности составляют от 0,4 до 0,7% от суммы, что соответствует стандартам, установленным в рамках Системы быстрых платежей.