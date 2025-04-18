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Протасов Андрей



18.04.2025 Арестован глава НИИ Минобороны, занимающегося разработкой и аттестацией ПО 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Протасов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Импульс Пятигорский завод 2 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 73 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 250 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 692 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3023 1
Маркировка - Marking 1106 1
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2906 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52125 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29810 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7050 1
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Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 96 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8698 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2874 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1941 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 16 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354699, в очереди разбора - 759507.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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