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Импульс Пятигорский завод
|18.04.2025
|Арестован глава НИИ Минобороны, занимающегося разработкой и аттестацией ПО 1
|31.01.2025
|Арестован военпред Минобороны, который требовал взятку у производителя приборов, измеряющих радиацию 6
Импульс Пятигорский завод и организации, системы, технологии, персоны:
|АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 112 1
|Росатом - Атомэнергомаш - СНИИП-СИСТЕМАТОМ 3 1
|Маркировка - Marking 1105 1
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