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Импульс Пятигорский завод

Импульс Пятигорский завод

Судебные дела (1) на сумму 2 480 873 ₽
в качестве истца (1) на сумму 2 480 873 ₽


18.04.2025 Арестован глава НИИ Минобороны, занимающегося разработкой и аттестацией ПО 1
31.01.2025 Арестован военпред Минобороны, который требовал взятку у производителя приборов, измеряющих радиацию 6

Публикаций - 2, упоминаний - 7

Импульс Пятигорский завод и организации, системы, технологии, персоны:

АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 112 1
Росатом - Атомэнергомаш - СНИИП-СИСТЕМАТОМ 3 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 250 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3023 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52095 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3191 1
Энергетика - Energy - Energetically 5193 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 301 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7608 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2874 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7049 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5910 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4205 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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