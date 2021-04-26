Спецпроекты

CraftTalk запустит обучающую платформу на ИИ

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

CraftTalk, создатель AI-платформы для текстовых контакт-центров, планирует запустить совместную обучающую платформу с Факультетом финансов и банковского дела Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

Платформа была апробирована в рамках практического семинара “Системы искусственного интеллекта (ИИ) в современных коммуникациях” для студентов 4 курса бакалавриата профиля «Финансовые рынки и цифровые технологии» очной формы обучения дисциплины «Информационные технологии», проводимой доцентом ФФБ Алексеем Катричем.

В рамках данного семинара студенты получили практические знания по применению технологий искусственного интеллекта в современных информационных системах. Специально под совместный проект с ФФБ РАНХиГС компанией CraftTalk была запущена обучающая платформа в формате “песочницы”, где ребята смогли в групповом формате попрактиковаться в создании собственных чатов и ботов по различным тематикам. Обучение проходило на базе облачной версии решения компании CraftTalk. AI-платформа для текстовых контакт-центров CraftTalk создана таким образом, что настройка и начало работы с ней возможны без участия ИТ-специалистов. Все инструменты решения интуитивно понятны.

Студенты приобрели теоретические знания о рынках наиболее перспективных технологий в области искусственного интеллекта и SaaS (облачных) платформ в разрезе трендов российской и мировой экономики.

«На Факультете финансов и банковского дела РАНХиГС приветствуется и поощряется инициатива бизнеса по совместной работе в подготовке квалифицированных кадров, – отметил Алексей Катрич, доцент ФФБ, преподаватель дисциплины «Информационные технологии». - Наиболее перспективным мне кажется путь проведения практических занятий, где студенты могут не только задать любые вопросы действующим ИТ-специалистам, но и прикоснуться к таким передовым цифровым решениям как платформа CraftTalk».

«Практический семинар “Системы искусственного интеллекта в современных коммуникациях” - продолжение сотрудничества компании CraftTalk и ФФБ. Мы уже провели ряд совместных мероприятий для студентов программ магистратуры и слушателей программ MBA "Цифровой банкинг и финансы" и "Бизнес, эккаунтинг и право". Надеемся на плодотворное развитие этой инициативы в сфере совместной подготовки ИТ-кадров бизнесом и научной школой», - прокомментировал событие Денис Петухов, генеральный директор и сооснователь компании CraftTalk.



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