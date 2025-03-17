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Евсеев Олег


17.03.2025 Власти пишут новые правила работы с биометрией российских граждан, включающие «векторную модель» 1
09.08.2011 В МАДИ открыт первый в России центр компетенции IBM в области интеллектуальных транспортных систем 1
11.04.2006 18 апреля откроется 13-й Российский CIO-Форум 1
27.03.2006 18 апреля откроется CIO-Форум 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Евсеев Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 2
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 20 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
Евросеть 1405 2
Holiday Inn - Холидей ИНН 85 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 2
ЛИНЭКС - Лига независимых экспертов 14 2
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 29 2
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 35 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 924 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2829 2
РЖД - Российские железные дороги 1921 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4828 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5999 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1390 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 673 1
Минтранс РФ - НЦКТП ФГБУ - Научный центр по Комплексным Транспортным Проблемам Министерства Транспорта Российской Федерации 1 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2040 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67259 2
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Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 946 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3772 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1325 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8657 1
IBM DB2 371 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 2
Македонский Сергей 47 2
Артемьев Валерий 6 2
Назипов Дмитрий 85 2
Farish Robert - Фариш Роберт 42 2
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Колесников Сергей 13 2
Галактионов Виктор 3 2
Чашкин Валерий 3 2
Черняк Леонид 2 2
Дутов Владислав 2 2
Слепцова Наталия 2 2
Гуриев Марат 17 1
Приходько Вячеслав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146208 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43565 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14172 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5822 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24364 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5063 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18805 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51684 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7690 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29491 1
Открытые системы ИД 175 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1910 1
Forrester Research 821 2
IDC - International Data Corporation 4912 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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