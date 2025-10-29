Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184977
ИКТ 14357
Организации 11142
Ведомства 1491
Ассоциации 1067
Технологии 3521
Системы 26324
Персоны 79587
География 2975
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Устинов Владимир


СОБЫТИЯ


29.10.2025 Московских школьников обучат работе на лазерных станках с помощью инновационного решения 1
06.04.2018 США ввели санкции против глав Роскомнадзора, «Сколково», совладельцев «Мегафона», «Платона» и Mail.ru Group 2
21.05.2010 Инновации России: новенький мост заходил ходуном 1
28.10.2008 Начала работу первая в России школа метрологии и стандартизации в нанотехнологиях и наноиндустрии 1
27.09.2005 Найден "виновный" в продаже "Телекоминвеста" 1
20.09.2005 Генпрокуратуру просят поймать основателя "МегаФона" 1
09.09.2005 Генпрокуратура предлагает ужесточить наказание за нарушения копирайта 1
02.10.2003 Генпрокуратуру РФ оболгали в интернете 1
26.06.2001 Генпрокурор считает новый сбор Минсвязи незаконным 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Устинов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9764 3
Питерская группа связистов 437 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 342 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Санкт-Петербургские таксофоны, СПТ - Национальная таксофонная сеть 24 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3300 1
VK - Mail.ru Group 3516 1
Telegram Group 2484 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 228 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 2
IPOC - IPOC International Growth Fund 140 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 105 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 12 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Arthur Andersen 63 1
Кубань Агрохолдинг 5 1
First National Holdings 39 1
Базэл - Русские машины 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2971 1
Газпром ПАО 1402 1
ГПБ - Газпромбанк 1153 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 494 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 184 1
Сургутнефтегаз - СНГ 277 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 85 1
Альфа-Групп 730 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3497 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5734 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12702 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2908 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4751 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6230 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 333 2
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 77 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 94 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Международный арбитражный суд города Женевы 5 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 388 1
Судебная власть - Judicial power 2395 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 37 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3338 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 274 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1124 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3219 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 823 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 787 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 159 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 762 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3435 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 726 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 697 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 362 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 743 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6411 1
ЛДПР 110 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21805 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5793 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25427 1
Стандартизация - Standardization 2220 1
Пропускная способность - Bandwidth 1823 1
Транспорт - ИТС - Open road tolling - all-electronic tolling - cashless tolling - free-flow tolling - Открытая дорога толлинга - электронные толлинг - безналичный толлинг - толлинг свободного потока - безбарьерные системы взимания платы 86 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8241 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1397 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9249 1
Microsoft Windows 2000 8662 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1992 1
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 109 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 136 1
Путин Владимир 3325 2
Богданов Владимир 19 1
Говорун Олег 2 1
Школов Евгений 2 1
Фурсенко Сергей 6 1
Керимов Сулейман 26 1
Иванов Виктор 23 1
Левитин Игорь 35 1
Шамалов Кирилл 3 1
Рожецкин Леонид 48 1
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 60 1
Павлов Николай 13 1
Яшин Валерий 79 1
Бабаев Кирилл 56 1
Нургалиев Рашид 26 1
Степашин Сергей 31 1
Горохов Максим 16 1
Митрофанов Алексей 16 1
Резник Владислав 13 1
Бровко Анатолий 6 1
Астахов Павел 9 1
Максюта Николай 2 1
Маркелов Михаил 2 1
Фридинский Сергей 2 1
Тодуа Павел 1 1
Валиулин Тимур 1 1
Крутиков Владимир 1 1
Сапожников Борис 2 1
Щелищ Петр 1 1
Чабунин Анатолий 1 1
North Michael - Норт Майкл 12 1
Щеголев Игорь 698 1
Жаров Александр 178 1
Ротенберг Игорь 38 1
Усманов Алишер 303 1
Костин Андрей 63 1
Вексельберг Виктор 154 1
Золотов Виктор 9 1
Скоч Андрей 11 1
Дерипаска Олег 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 155092 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53265 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1396 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45374 2
Германия - Федеративная Республика 12907 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2531 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18414 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1288 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14447 1
Украина 7765 1
Земля - планета Солнечной системы 10610 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18019 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4073 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4231 1
Швеция - Королевство 3671 1
Франция - Французская Республика 7962 1
Европа 24579 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1097 1
Дания - Королевство 1316 1
Лихтенштейн Княжество 99 1
Кипр - Республика 578 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 814 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Швейцария - Женева 327 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 436 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1798 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54493 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8470 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7435 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8282 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2997 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 366 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14896 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 661 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50816 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31490 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3650 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6299 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5235 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2916 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 317 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6464 1
Приватизация - форма преобразования собственности 535 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1007 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 827 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3670 1
Спорт - Футбол 750 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20132 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6235 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4373 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4903 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4288 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 108 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11386 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2119 2
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6001 1
РАН УрО ИФМ - Институт физики материалов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук 4 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 23 1
РАН - Российская академия наук 1989 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396191, в очереди разбора - 732353.
Создано именных указателей - 184977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/