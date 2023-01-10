В российских маркетплейсах появились «бессрочные лицензии» на Windows 11, AutoCAD, Photoshop и другой полезный софт

На Ozon, Wildberries и «Авито» появились в продаже ранее недоступное в России программное обеспечение. Маркетплейсы подчеркивают, что за оригинальность софта отвечают продавцы. Продавцы, в свою очередь, уверяют, что торгуют лицензионными копиями.

На маркетплейсах появились «бессрочные лицензии»

На маркетплейсах Ozon и Wildberries начали продавать «бессрочные лицензии» на зарубежное корпоративное ПО, сообщает «Коммерсант». Так лицензию на Autodesk AutoCAD 2022 продают за 2,5 тыс. руб.,а Adobe Master Collection 2022 (это набор из 23 программ Adobe, в том числе Photoshop, After Effects, Premiere Pro) можно приобрести за 5 тыс. руб. Продавцы, как следует из описаний товаров, высылают покупателям флеш-накопители с инструкцией по активации софта.

По наблюдениям CNews на Wildberries, во всю продают и лицензионные ключи к операционным системам. Например разные версии Windows 11 можно приобрести за 494 руб. За эти деньги предлагают, как следует из карточки товара, «сертификат с кодом активации, доставляемый в виде физического издания». Продавец заверяет, что это бессрочный лицензионный ключ. Оценки покупателей в основном положительные, но есть комментарии, что полученный ключ не подошел.

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Есть объявления о продаже доступа к софту от Autodesk и на «Авито». По словам одного из продавцов, он работает в компании, которая зарегистрирована в Латвии, поэтому может приобрести корпоративную лицензию на ПО Autodesk, пишет «Коммерсант». По словам предпринимателя, за 1 тыс. рублей он также предоставит доступ для скачивания копии ПО из его корпоративного аккаунта.

«Все по правилам»

Как сообщили представители маркетплейсов, софт продают «независимые продавцы». Пока предприниматели придерживаются правил площадок претензий к ним нет. Например, на Ozon нельзя продавать ПО без физических носителей, софт должен быть на дисках или картах памяти — «в таких случаях продавец отвечает за легальность ПО».

Однако, по заверению представителей площадок, они готовы снять товар с продажи, если поступят жалобы от правообладателей. Как уточнили в «Авито», последние не обращались с требованием удалить объявления, пишет «Коммерсант».

Сколько на площадках объявлений о продаже ПО, представители маркетплейсов не сообщают.

Контекст

Напомним, в начале марта 2022 г. на российском рынке приостановили свою деятельность ведущие поставщики и разработчики софта в том числе Adobe и Autodesk.

Microsoft запретила россиянам скачивать дистрибутивы Windows со своего портала в июне 2022 г. В сентябре 2022 г. на территории России уже нельзя было обновлять установленные ОС.

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Россияне переходили либо на другие платформы, либо шли обходным путем и возвращались к пиратским версиям Office и Windows. Как ранее писал CNews, летом 2022 г. количество поисковых запросов, связанных со взломом Windows, выросло на 80-250% в зависимости от формулировки. По данным Peer Trace, сообщает «Коммерсант», только в ноябре 2022 г. были выявлены 184 тыс. фактов загрузки и раздачи пиратских копий Microsoft Office в день.

Однако уже 28 декабря 2022 г. на сайте Microsoft неожиданно появилась возможность скачивания дистрибутивов Windows с российского IP-адреса. Редакция CNews тогда провела эксперимент, и оригинальный образ Windows 11 действительно удалось скачать с официального сайта, но только один раз. Затем начали появляться предупреждения, что скачивание образов запрещено «некоторым пользователям и лицам, а также в определенных расположениях».

Мнение экспертов

Как отмечает глава ИТ-отдела «Рексофта» Евгений Черток, ранее лицензия на вышеупомянутое ПО стоила 30–70 тыс. руб. в год. По его мнению, то что сейчас предлагается на маркетплейсах — это «нелегальный контент, скачанный с торрентов».

О пиратском ПО говорит низкая цена, отсутствие договора с правообладателем, отклонение процедуры установки от той, что описана в оригинальной документации вендора, добавляет технический директор АО «Сисофт Девелопмент» Игорь Орельяна Урсуа.

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Как отмечает эксперт, в России существуют аналоги подобному зарубежному софту: nanoCAD, Model Studio CS и CADLib. Однако на нужный уровень они смогут выйти при инвестициях в дальнейшую разработку и достаточном количестве времени.

По мнению директора Ассоциации поставщиков программных продуктов Дмитрия Соколова, зарубежные вендоры все же будут искать способы продавать софт в России. Например через сублицензии и компании из «дружественных» стран.