Экс-начальник отдела Следкома России может сесть на 20 лет за взятку от хакеров в биткоинах на 7 млрд рублей

Прокурор требует 20 лет строго режима для бывшего начальника следственного отдела Следственного комитета России, обвиняемого во множестве эпизодов взяточничества. Самая большая взятка была получена от хакерской группировки в биткоинах на сумму 7,3 млрд руб.



Хакеры платили взятки

В Балашихинском горсуде Подмосковья идут слушания по делу для бывшего начальника следственного отдела Следственного комитета России (СКР) по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева, обвиняемого в получении от хакеров взятки в размере более 2,7 тыс. биткоинов (7,3 млрд руб.), пишет «Коммерсант». Второй фигурант — бывший следователь Кристина Ляховенко.

У Тамбиева есть предполагаемый сообщник — заместитель начальника следственного отдела СКР по Тверскому району столицы Дмитрий Губин. Он арестован заочно, так как скрылся, по данным следствия, в Узбекистане.

Тамбиеву вменяются и другие эпизоды о взятках на $1,5 млн и $1,3 млн. Он свою вину не признал.

freepik В биткоинах получаются самые большие взятки

Прокурор Надежда Тихонова заявила, что «вина подсудимых никаких сомнений не вызывает» и призвала суд признать Тамбиева виновным в получении девяти взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России), одной взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК России), а также в четырех приготовлениях к получению взятки (ч. 1 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК России) и в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК России).

Прокурор потребовала определить для Тамбиева наказание в виде 20 лет строгого режима и штрафа в полмиллиарда рублей, а для Ляховенко, виновной, по ее мнению, в одном эпизоде получения взятки биткоинами, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 3 ст. 303 УК РФ) — 13 лет общего режима.

За что такие деньги

Следствие утверждает, что в 2020–2022 гг. участники хакерской группировки Infraud Organization уроженцы Казахстана Марк и Константин Бергманы, а также гражданин Эстонии Кирилл Самокутяев платили Тамбиеву за принятие различных процессуальных решений, например, за то, чтобы их отправили под домашний арест, а не в СИЗО.

Задержан Тамбиев был сотрудники ФСБ при получении от Марка Бергмана через его адвоката Романа Мейера взятки в размере 26 млн руб. за обещание не налагать арест на 56 млн руб., которые хранились на счетах компании Бергмана.

А еще у хакеров были найдены криптокошельки с 5212,9 биткоинами (14 млрд руб) и Тамбиев якобы обещал за половину этой суммы не арестовывать эти средства.

Старший лейтенант Ляховенко по указанию начальника составила протокол о том, что носители пусты, после чего ИТ-специалист Владимира Тисленко перевел с них 2718,66 биткоина на криптокошельки Тамбиева, а еще 2493,6 биткойна — на новые кошельки хакеров, у которых криптовалюта была изъята.

Биткоины не найдены

По словам прокурора на компьютере Тамбиева нашли только 1032 биткоина (1,6 млрд руб.), поскольку «большей частью он распорядился по своему усмотрению».

Адвокат Тамбиева Игорь Копенкин сказал, уже после ареста его подзащитного биткойны были выведены с его криптосчетов на счета неустановленных лиц, «что подтверждает, что он ими не распоряжался».

Около 2,5 тыс. биткоинов, оставшиеся у хакеров Бергманов и Самокутяева, были на одной флешке, которую, как они сообщили в суде, где являлись главными свидетелями обвинения, они якобы потеряли. Копенкин заявил, что следствие даже не пыталось найти криптовалюту.

Криптовалюта всем нужна

В апреле 2024 г. CNews писал об обвинении во взятках особо крупного размера объявленных в розыск бывшего начальника отделений по борьбе с ИТ-преступлениями БСТМ МВД России Георгия Сатюкова и его бывшего коллеги Дмитрия Соколова.

«Особо крупный размер» — это сумма в криптовалюте (биткоины и эфиры), эквивалентная 4,9 млрд руб., ее называли «самой крупной в истории МВД России взяткой».