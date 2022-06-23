Разработка «СиСофт девелопмент» для проектов строительства заменит более 10 зарубежных продуктов

Российский разработчик инженерного ПО – компания «СиСофт девелопмент» (CSoft Develоpment) – внедряет отечественное решение, которое заменит более десяти продуктов иностранных вендоров. В декабре 2021 г. был завершен проект модернизации BIM-системы «Model Studio CS Строительные решения» с использованием средств гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

Благодаря произведенным доработкам продукт уже стал основным решением для реализации проектов строительства на предприятиях «Роснефти», «Газпрома» и еще более 50 компаний. Среди замещаемых решений – Autodesk Revit, Autodesk Advance Steel, Tekla, Bentley, Prosteel, ProStructures, ProConcrete, AECOsim, AVEVA Bocad, Allplan, Archicad, CADMATIC.

Кемеровское АО «Азот» выбрало линейку программных продуктов Model Studio CS в рамках импортозамещения и с учетом того, что отечественное решение полностью отвечает требованиям, предъявляемым Главгосэкспертизой к российской строительной документации. Над проектом параллельно работают порядка пятнадцати специалистов, каждый из которых может в режиме реального времени вносить изменения.

Как отметил администратор проекта КАО «Азот» Александр Тарабурин, «продукт CSoft закрывает даже больше задач, чем многие крупные зарубежные аналоги, космические по цене».

«Для нас это очень важно, как при работе над нашим первым проектом, так и в целом во всей дальнейшей работе с крупными стройками. Затраты однозначно будут оправданы, потому что рано или поздно нужно было переходить на трехмерное проектирование», – добавил он.

Система информационного моделирования и 3D-проектирования объектов Model Studio CS в комплексе с базой данных CADLib Проект – инструментом управления 3D-проектом – позволяет разместить в едином информационном пространстве трехмерную модель объекта строительства, документацию, спецификацию, календарный план и другие данные по проекту.

«С учетом ускоренного перехода на российские решения мы заморозили цены на ключевые программные продукты до конца 2022 г., а также готовы оказать помощь бизнесу при переходе на решения СSoft без риска потери данных. Отечественные решения не уступают и даже в чем-то превосходят по своему функционалу ведущие мировые бренды, такие как Autodesk, Bentley Systems, Hexagon (Intergraph), AVEVA. Помимо возможностей импортозамещения, у них есть потенциал для того, чтобы выйти на мировой рынок», – отметил исполнительный и технический директор «СиСофт девелопмент» Игорь Орельяна Урсуа.

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Компания «СиСофт девелопмент» готова оказывать бизнесу оперативную помощь при переходе на отечественное ПО в рамках импортозамещения. С целью поддержки российских пользователей специалисты СSoft проводят вебинары по цифровизации строительной и инженерной отраслей.

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Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) – оператор государственных мер поддержки Минцифры России. Гранты на разработку и внедрение отечественных ИТ-решений выделяются в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

CSoft Development – разработчик программного обеспечения для рынка САПР в области машиностроения, промышленного и гражданского строительства, архитектурного проектирования, землеустройства и ГИС, электронного документооборота, обработки сканированных чертежей, векторизации и гибридного редактирования.