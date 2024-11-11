Холдинг «Т1» расширил возможности платформы «Оазис» в области управления устойчивым развитием

Команды «Т1 Иннотех» и «Т1 Искусственный интеллект» (входят в холдинг «Т1») разработали и внедрили в GRC-платформу «Оазис» модуль «Цифровое устойчивое развитие», предназначенный для автоматизации управления устойчивым развитием в компании.

Внедрение нового модуля в «Оазис» упростит трудоемкий сбор и консолидацию показателей устойчивого развития из разнородных источников, а также минимизирует число ручных процессов в части управления устойчивым развитием. Кроме того, функциональность позволит автоматизировать подготовку нефинансовой отчетности, которая является обязательным условием для работы на Московской бирже и зарубежных рынках.

«Т1 ИИ», обладая технической экспертизой по работе с данными и алгоритмами моделирования, совместно с командой развития продукта «Оазис» спроектировали модуль, который расширяет функциональные возможности платформы. Мы создали программный продукт, который позволяет заказчикам оптимизировать интеграцию показателей устойчивого развития в бизнес-процессы и повысить качество принимаемых решений. Помимо поставки готового модуля в формате «коробочной версии», мы можем на основании разработанной методологической модели по устойчивому развитию реализовать возможность настройки витрин и дашбордов на других корпоративных BI-инструментах заказчиков», — отметил Сергей Голицын, руководитель направления «Т1 Искусственный интеллект» («Т1 ИИ») холдинга «Т1».

Функциональная архитектура решения «Цифровое устойчивое развитие» включает несколько модулей, в том числе «Расчет интегральных индексов», «Сценарный анализ», «Показатели и отчетность в области устойчивого развития», «Скоринг поставщиков», «Скоринг заемщиков». В решении консолидированы данные по более чем 400 показателям устойчивого развития и 50 аналитикам: библиотека ПО учитывает кросс-отраслевую и отраслевую специфику и полностью соответствует стандартам Минэкономразвития РФ, Глобальной инициативы по отчетности (GRI), Совета по стандартам учета в области устойчивого развития (SASB) и органа по Торговле и Развитию ООН (ЮНКТАД).

«Управление устойчивым развитием перестает восприниматься как дань трендам и все больше переходит в практическую плоскость. Сегодня работа бизнеса в области Устойчивого развития регламентируется российским законодательством и требованиями регуляторов. В этом контексте интеграция модуля, разработанного командами «Т1 ИИ» и «T1 Иннотех», — закономерный шаг на пути развития платформы Оазис, который способен сделать решение более функциональным и актуальным для наших заказчиков из финсектора, ритейла и других отраслей», — сказал Андрей Гулидин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Т1 Иннотех».