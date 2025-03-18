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Т1 Иннотех Энва.Закупки
|18.03.2025
|«Т1 Иннотех» разработал LLM-агент для анализа цен в закупках 1
|29.07.2024
|Новое решение «Т1 Иннотех» упростит процесс управления закупками 2
|Станислав Обухов, Т1 Иннотех: В закупках все активнее будут применяться цифровые технологии 1
Т1 Иннотех и организации, системы, технологии, персоны:
|Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2070 1
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