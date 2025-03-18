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Т1 Иннотех Энва.Закупки


18.03.2025 «Т1 Иннотех» разработал LLM-агент для анализа цен в закупках 1
29.07.2024 Новое решение «Т1 Иннотех» упростит процесс управления закупками 2
Станислав Обухов, Т1 Иннотех: В закупках все активнее будут применяться цифровые технологии 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Т1 Иннотех и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Иннотех 180 3
Camunda - Camunda Services GmbH 26 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10378 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51461 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31172 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19878 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12093 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 246 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10214 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 772 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24400 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4327 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7524 1
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3964 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14024 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2070 1
Обухов Станислав 2 2
Чемоданова Ксения 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146260 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51702 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 356 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 930 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48539 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 144 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 710 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8688 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 326 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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