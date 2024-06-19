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«Т1 Иннотех» расширяет возможности сервиса сравнительной аналитики по операционному риску ОРИКС

«Т1 Иннотех», поставщик решений для цифровизации бизнеса, представил новые возможности сервиса сравнительной аналитики по операционному риску ОРИКС (входит в реестр российского ПО). Теперь его пользователи могут определить оптимальный уровень лимитов материальных потерь, получить рекомендации по работе с операционными рисками, а также узнать их потенциальные причины. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

В частности, на основании загруженных данных ОРИКС прогнозирует, какие убытки компания может понести. Второй новый элемент — расширение функционала чек-листами, правилами, которые объясняют пользователям, как следует выявлять те или иные риски и как с ними работать.

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ОРИКС дает каждому пользователю возможность сравнить уровень операционного риска с обобщенными данными других организаций-участников. Ключевая функциональность решения — это контрольные показатели операционного риска. Например, в ОРИКС банк может узнать, какие лимиты потерь по информационной безопасности или другим разделам установила похожая компания или рынок в целом. Механизм деперсонализации хранимой информации обеспечивает конфиденциальность загруженных данных.

«Наша команда предлагает российскому финсектору продукты и сервисы, разработанные на передовом технологическом стеке. Уровень риска, особенно в области информационной безопасности, растет, поэтому бизнесу в своих решениях важно опираться на средние данные по рынку. Их можно получить из сведений, которые предоставляют другие игроки в обезличенном виде. Данная тенденция в сочетании с новыми требованиями регулятора подтолкнула нас к созданию ОРИКС. В его разработке и развитии задействованы пользователи сервиса — риск-менеджеры банков. Их опыт и кейсы позволили нам создать сервис, который полностью отвечает актуальным запросам финансовых организаций и практически не имеет аналогов в России. Уверен, что новая функциональность принесет банкам-участникам ОРИКС широкие преимущества. В дальнейших планах — не только совершенствование решения, но и его масштабирование на другие отрасли», — отметил Сергей Степаненко, директор дивизиона технологического развития управления рисками и ALM группы «Т1 Иннотех».

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