Получите все материалы CNews по ключевому слову
Савичев Андрей
УПОМИНАНИЯ
|08.06.2016
|D-Link открыла в Рязани новый центр исследований и разработок 1
Савичев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 34 1
|Кучин Игорь 1 1
|Уворвихвост Артем 1 1
|Махмудов Марат 1 1
|Ворфоломеев Андрей 1 1
|Липпинг Владимир 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150298 2
|Россия - ЦФО - Рязанская область 577 1
|Евразия - Евразийский континент 619 1
|Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 664 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368715, в очереди разбора - 750835.
Создано именных указателей - 177700.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.