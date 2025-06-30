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Fork-Tech Data Platform
УПОМИНАНИЯ
|30.06.2025
|Fork-Tech запускает Data Platform — единое пространство для аналитики бизнеса 1
Fork-Tech Data Platform и организации, системы, технологии, персоны:
|Fork-Tech - Форк-Тек - ФоркТек 14 1
|Tech Data 23 1
|ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 289 1
|Luxms BI 87 1
|PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1362 1
|Yandex Database - YDB 33 1
|Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 172 1
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