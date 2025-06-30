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Fork-Tech Data Platform


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 Fork-Tech запускает Data Platform — единое пространство для аналитики бизнеса 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Fork-Tech Data Platform и организации, системы, технологии, персоны:

Fork-Tech - Форк-Тек - ФоркТек 14 1
Tech Data 23 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 289 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1503 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5652 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369058, в очереди разбора - 749935.
Создано именных указателей - 177866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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