Hewlett Packard Enterprise меняет работу с гибридным облаком

Hewlett Packard Enterprise (HPE) представила инновационные обновления портфеля облачных сервисов HPE GreenLake, а также рассказала о новых возможностях и партнерствах, призванных значительно упростить и расширить сферу применения данных решений.

Они включают в себя новые облачные сервисы HPE GreenLake для работы с контейнерами, виртуальными машинами и платформами без операционной системы с масштабируемыми модульными точками входа, специально разработанными для предприятий среднего бизнеса, использующих от 100 до 600 виртуальных машин; новые соглашения с ALSO Group, Arrow Electronics, Ingram Micro Inc., Synnex и Tech Data, которые увеличивают рыночный охват облачных сервисов HPE GreenLake за счет интеграции HPE GreenLake в их онлайн-платформы. HPE также расширила свое сотрудничество с CyrusOne и Equinix, чтобы упростить использование облачных сервисов для своих заказчиков; новую упрощенную процедуру выставления счета на HPE GreenLake Central, которая позволяет партнерам предоставлять своим заказчикам облачные сервисы быстро и прозрачно; расширение возможностей HPE GreenLake для Aruba, которые являются частью программы HPE Partner Ready для сетевого взаимодействия. Предложение разработано для партнеров, которые хотят перейти на модель «как услуга», чтобы помогать заказчикам получать максимальную отдачу от инвестиций в развитие сетей.

Предприятия всех размеров и всех отраслей теперь работают в гибридном мире от границы сети до облака. Компании признают, что универсальный подход с использованием публичного облака не работает для большинства их приложений и данных, которые должны оставаться либо в локальной среде, либо на границе сети. Это связано с рядом факторов, такими как величина затрат, соответствие нормативным требованиям, необходимость в повышенном контроле, политики компании, задержки и производительность, безопасность и сложность приложений.

Благодаря облачным сервисам HPE GreenLake, компания HPE предлагает уникальный подход к работе с гибридным облаком, который сочетает в себе гибкость и простоту облака с управлением и контролем, доступными в локальной среде. Эта стратегия в полной мере отвечает запросам рынка: общая сумма контрактов на облачные сервисы HPE GreenLake превысила 4,5 млрд долларов, а в 1 квартале 2021 г. компания HPE увеличила годовой показатель доходности (ARR) на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Демонстрируемая динамика усиливается еще больше за счет экосистемы партнеров HPE: в 1 квартале 2021 г. количество заказов HPE GreenLake, размещенных партнерами, выросло на 116%. Теперь партнеры HPE всех категорий – в том числе реселлеры различных уровней, дистрибуторы, независимые поставщики программного обеспечения, поставщики услуг ЦОД и системные интеграторы – отдают предпочтение HPE GreenLake в качестве платформы для предоставления услуг в области цифровой трансформации своим заказчикам.

«Будучи лидером на рынке гибридных и локальных облачных сервисов, HPE продолжает внедрять инновации, чтобы сделать HPE GreenLake и работу с облаком доступными большему числу заказчиков и помочь им в осуществлении цифровой трансформации и модернизации – на границе сети, в рамках колокации или в центре обработки данных, – комментирует Кит Уайт (Keith White), старший вице-президент и генеральный директор подразделения HPE GreenLake Cloud Services, – Экосистема партнеров HPE играет центральную роль в достижении наших целей, и партнеры всех типов внедряют HPE GreenLake в свои бизнес-модели и предложения, чтобы предоставить своим заказчикам гибкий опыт использования модели «как услуга». Вместе мы меняем рынок, «доставляя облако к вам», сочетая при этом простоту и маневренность работы в облаке с гибкостью и контролем, предлагаемыми гибридной средой».

Компания HPE представила три новых модульных облачных сервиса HPE GreenLake, которые предоставляют клиентам точки входа меньшего объема и по более низкой цене. Заказчики могут начать с малых объемов и далее масштабировать ресурсы в соответствии с растущими потребностями.

HPE GreenLake включают в себя. Облачные сервисы HPE GreenLake для платформ без операционной системы: позволяют заказчикам находить и распределять вычислительные ресурсы и ресурсы хранения в HPE GreenLake Central, а также управлять ими; запускать рабочие нагрузки непосредственно на сервере или использовать виртуальные машины или контейнеры так, как больше подходит их бизнесу. Это обеспечивает заказчикам контроль, гибкость и более экономичный подход к построению платформ с учетом их производительности, бюджета и требований к конфигурации.

Облачные сервисы HPE GreenLake для виртуальных машин с широким набором опций: заказчики могут легко начать работу и выбрать решение из различных вариантов развертывания, а также вычислительных систем и видов хранилища, рассчитанных на 100 виртуальных машин и более, в стандартизованных блоках с 4, 8, 12 и 16 вычислительными узлами. Новинкой в облачных сервисах для виртуальных машин является возможность добавления резервного копирования как услуги.

Облачные сервисы HPE GreenLake для контейнеров: используя такие же масштабируемые блоки, как виртуальные машины и платформы без операционной системы, облачные сервисы HPE GreenLake предлагают решения на основе малых, средних, крупных и сверхбольших емкостей для платформы HPE Ezmeral Container Platform.

Дистрибьюторы являются жизненно важным элементом экосистемы партнеров HPE, и бизнес HPE GreenLake Cloud Services быстро развивается в этом сегменте. На фоне этой динамики HPE начала предлагать HPE GreenLake непосредственно на облачных торговых платформах нескольких дистрибьюторов, включая ALSO Group, Arrow Electronics, Ingram Micro Inc., Synnex и Tech Data. Теперь более 100 000 партнеров имеют доступ к HPE GreenLake посредством дистрибьюторов и могут предоставлять облачные услуги своим заказчикам с помощью предварительно сконфигурированных предложений HPE GreenLake, обеспечивающих простой процесс ценообразования, заказа и выставления счетов.

Для заказчиков, предпочитающих модель колокации, HPE GreenLake усиливает свое партнерство с CyrusOne и сотрудничество с поставщиком цифровой инфраструктуры Equinix. Теперь заказчики могут пользоваться HPE GreenLake посредством CyrusOne или Equinix на основе одного контракта и одного счета, что значительно упрощает и ускоряет процесс закупок. HPE GreenLake стремительно расширяет свою сеть поставщиков услуг колокации, и недавно было объявлено о сотрудничестве с британскими компаниями Interxion и Wavenet, а также с компанией Beyond.pl, ведущим поставщиком услуг в Центральной Европе.

«Корпоративные заказчики CyrusOne, безусловно, выигрывают от доступа к облачным сервисам HPE GreenLake в новую эру цифровой трансформации, – комментирует Фред Холлоуэй (Fred Holloway), вице-президент по корпоративным продажам CyrusOne. – Мы рады расширению нашего стратегического партнерства с HPE GreenLake, которое позволит нашим заказчикам получить доступ к возможностям гибридного облака, предлагаемым HPE. Это поможет им и дальше развивать свой бизнес».

«По мере того, как спрос на цифровую инфраструктуру и облачные сервисы растет, HPE и Equinix в рамках своего сотрудничества предлагают целый ряд решений по модели «как услуга», созданных для того, чтобы помочь компаниям беспрепятственно запустить их гибридную и мультиоблачную архитектуру на Platform Equinix, – говорит Майк Кэмпбелл (Mike Campbell), директор по продажам Equinix. – Благодаря сочетанию возможностей облачных сервисов HPE GreenLake и Equinix Fabric, заказчики, нуждающиеся в инфраструктуре от границы сети до облака, могут получать преимущества цифровой среды, используя более 10 000 облачных хранилищ, сетей, сервисных провайдеров и экосистем, доступных на нашей надежной платформе в данный момент».

Компания HPE выпустила важные обновления для портала HPE GreenLake Central, чтобы партнерам было проще развивать свой бизнес и расширять свою экспертизу для предоставления заказчикам решений по модели «как услуга». Улучшения, добавленные в HPE GreenLake Central, помогают им совершать продажи, выставлять счета и планировать мощности. Данные обновления позволяют компании HPE и ее партнерам обеспечить бесперебойное и упрощенное обслуживание клиентов.

Кроме того, компания Aruba внедрила обновления в предложение GreenLake для Aruba в рамках программы HPE Partner Ready для сетевого взаимодействия, приблизив его возможности к возможностям HPE GreenLake. Решение GreenLake для Aruba доступно через авторизованных дистрибьюторов HPE, обладает системой повышенных скидок и предоставляет партнерам возможность получать дополнительный доход в течение всего срока действия соглашения. В качестве дополнительного преимущества партнеры смогут работать со специальным менеджером по сопровождению клиентов Aruba, чтобы помочь заказчикам извлечь максимальную выгоду из своих инвестиций. HPE и Aruba стремятся поддерживать партнеров в их работе с облаком и пользуются новыми бизнес-возможностями, появившимися благодаря бизнес-модели «как услуга».

Облачные сервисы HPE GreenLake предоставляют заказчикам мощный фундамент для осуществления цифровой трансформации с помощью гибкой платформы «как услуга», которая может работать в локальной среде, на границе сети или в рамках колокации. HPE GreenLake сочетает в себе простоту и маневренность работы с облаком с возможностями управления, соответствия нормативным требованиям и прозрачностью, которые присущи гибридным ИТ. HPE GreenLake предлагает ряд облачных сервисов, ускоряющих внедрение инноваций, включая облачные сервисы для платформ без операционной системы, вычислений, управления контейнерами, защиты данных, гиперконвергентной инфраструктуры, высокопроизводительных вычислений, машинного обучения, сетевого взаимодействия, SAP HANA, хранения, VDI и виртуальных машин. Бизнес облачных сервисов HPE GreenLake стремительно растет: общая стоимость контрактов составляет более 4,5 млрд долларов США, и HPE GreenLake продают более 830 партнеров. Сегодня HPE GreenLake пользуются более 1000 корпоративных заказчиков всех размеров в 50 странах мира во всех отраслях промышленности, включая компании, входящие в список Fortune 500, правительственные и государственные организации, а также малые и средние предприятия.