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CyrusOne



20.12.2024 У ЦОД-провайдеров заканчиваются деньги на строительство 1
20.12.2024 Благодаря девелоперам в России запустили рекордное количество стойко-мест 1
24.03.2021 Hewlett Packard Enterprise меняет работу с гибридным облаком 1
10.12.2020 HPE представила облачные сервисы HPE GreenLake для работы с высокопроизводительными вычислениями 1
30.06.2020 Рынок дата-центров меняется под новые задачи 1
21.06.2019 HPE обеспечит доступность всех своих технологий по модели SaaS к 2022 году 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

CyrusOne и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 3
Equinix 44 3
HPE Aruba Networks 88 2
IXcellerate - Икселерейт 125 2
Google LLC 11775 2
Key Point - Кей Пойнт 27 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Microsoft Corporation 24625 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Accenture plc 682 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
ANSYS 75 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 1
Авантаж 66 1
EuroHPC - Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений 4 1
Zenseact 1 1
The UberCloud 1 1
Activeeon 1 1
Core Scientific 5 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
Tech Data 22 1
Ingram Micro 54 1
ScaleMatrix 3 1
Interxion 6 1
Парадигма 151 1
Pawsey Supercomputing Centre - PSC 2 1
МегаФон 8805 1
McKinsey & Company Int 248 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 34 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 1
Blackstone Group 45 2
PNK Group - ПНК групп 6 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 4
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 289 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 771 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
ЦОД - DCIM - Data Center Infrastructure Management - Программное обеспечение для визуализации и управления физической инфраструктурой ЦОД 49 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 480 1
NaaS - Network as a Service - "Сеть как сервис" 31 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 1
ИТ как услуга 32 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 215 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
HPE GreenLake 53 3
Google Cloud Platform - GCP 308 1
HPE InfoSight 22 1
Google Cloud Anthos 6 1
HPE Synergy 57 1
HPE ProLiant 399 1
Oracle Hyperion 235 1
HPE Apollo 13 1
HPE OneView 19 1
HPE BlueData 2 1
HPE Cloud Volumes 7 1
HPE Cloud Services - HPE Cloud Data Services - HPE Enterprise Cloud Services 11 1
Microsoft Natick 5 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
HPE Ezmeral 4 1
HPE Nimble Storage - HPE Nimble Cloud Volumes - HPE NimbleOS 30 1
Apple iPhone 6 4862 1
HPE Certified - HPE Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 7 1
NetApp CVS - NetApp Cloud Volumes Service - NetApp Cloud Central - NetApp Cloud Manager 20 1
Asus AAS - Asus Active Aerodynamic System 21 1
Equinix Platform - Equinix Carrier Ethernet Exchange - Equinix IX - Equinix Internet Exchange - Equinix IBX - Equinix International Business Exchange - Equinix Fabric - Equinix Cloud Exchange 8 1
HPE Helion Self-Service HPC 2 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 83 1
Степанов Константин 11 2
Вирцер Евгений 38 2
Neri Antonio - Нери Антонио 19 1
Борман Константин 5 1
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 1
Tapper Robert - Таппер Роберт 1 1
White Keith - Уайт Кит 10 1
Шадаев Максут 1008 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 5
Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Швеция - Королевство 3619 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
США - Калифорния 4625 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Европа Центральная 266 1
Европа 21767 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 383 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Английский язык 6634 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
ARR - Accounting Rate of Return - коэффициент рентабельности инвестиций 22 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
Fortune Global 500 286 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Markets&Markets Research 112 1
Forrester Research 821 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
Mordor Intelligence 29 1
Synergy Research Group 42 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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