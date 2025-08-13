Правительство Великобритании на фоне засухи просит удалять старые письма и фото, чтобы ЦОДы расходовали меньше воды

Правительство Великобритании призвало граждан удалять старые письма и фотографии, чтобы помочь сохранить водные ресурсы на фоне объявления о национально значимом дефиците воды. Власти считают, что это снизит нагрузку на дата-центры, потребляющие воду для охлаждения. Однако этот совет вызывает вопросы, так как удаление электронных данных не должно существенно влиять на потребление воды, а в некоторых случаях может даже увеличить нагрузку на дата-центры.

Удаление контента

Правительство Великобритании в 2025 г. признало нехватку воды в стране чрезвычайной ситуацией национального уровня и опубликовало рекомендации по ее экономии, пишет Tom's Hardware. Власти порекомендовали гражданам удалять старые электронные письма и фотографии для экономии воды.

В руководстве указано, что пять регионов страны официально признаны зоной засухи, а в шести других фиксируется длительная сухая погода после шести наиболее засушливых месяцев перед июлем, что произошло впервые с 1976 г. Отчет показывает, что уровень воды в реках и водохранилищах продолжает падать, и в августе 2025 г. значительных осадков не ожидается.

Unsplash - Lucas Davies Биг-Бен - обиходное туристическое название часовой башни Вестминстерского дворца

Правительство Великобритании призывает граждан экономить воду, предлагая меры для сокращения ее потребления. Среди них — сбор дождевой воды, ремонт протекающих туалетов, использование сточных вод для полива растений, сокращение времени принятия душа и отказ от полива газонов. Также в руководстве отмечается: «Удаляйте ненужные старые электронные письма и фотографии, так как дата-центрам требуется значительное количество воды для охлаждения систем».

Неэффективные меры

Однако эта рекомендация не оправдывает ожиданий, так как она вряд ли существенно снизит потребление воды и может даже усугубить ситуацию в ЦОДах, использующих определённые виды испарительного охлаждения. Некоторые эксперты Tom's Hardware отмечают, что эта мера кажется не вполне искренней на фоне стремления правительства Великобритании ускорить развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ). Хотя дата-центры в 2025 г. действительно используют значительные объемы воды для испарительного охлаждения, основная часть энергии расходуется на вычисления, выполняемые центральными и графическими процессорами, а не на хранение данных. После записи данных устройства хранения выделяют минимальное количество тепла и часто переходят в режим низкого или нулевого энергопотребления.

Удаление электронных писем и старых фотографий оказывает настолько незначительное влияние на потребление воды в дата-центрах, что эту рекомендацию можно считать неэффективной. Более того, процесс удаления данных может потребовать больше энергии и воды, чем их простое хранение. Кроме того, эта мера может не затронуть британские центры обработки данных (ЦОД), так как в стране отсутствуют универсальные законы, обязывающие хранить данные граждан исключительно на территории Великобритании.

Инвестиции в дата-центры

В 2024 г. американские технологические компании CyrusOne, ServiceNow, Cloud HQ и CoreWeave должны инвестировать порядка $8,2 млрд в ЦОДы на территории Великобритании, тогда об этом сообщил министр науки, инноваций и технологий королевства Питер Кайл (Peter Kyle). Вложенные средства увеличат общий объем инвестиций в британские дата-центры до более чем $32 млрд.

В сентябре 2024 г. по инициативе Питера Кайла дата-центры Великобритании отнесли к критически важной национальной ИТ-инфраструктуре. Такой подход дал сектору большую государственную поддержку в восстановлении и предупреждении критических ИТ-инцидентов, гарантируя безопасность и стабильность отрасли.

Новые инвестиции последовали за другими крупными сделками по финансированию технологической отрасли Великобритании. В ноябре 2024 г. руководство Blackstone пообещали вложить $13 млрд в объект на северо-востоке Англии. Представители Amazon Web Services (AWS) объявили о планах до 2030 г. инвестировать $10 млрд в строительство, обслуживание и эксплуатацию ЦОД в Великобритании.