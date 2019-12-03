Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN

Международные эксперты признали российских проект стандарта интернета вещей, разработанный техническим комитетом «Кибер-физические системы» на базе РВК, в качестве полноценного протокола семейства LoRaWAN – LoRaWAN RU. При этом стандарт учитывает требования российского рынка и отраслевых регуляторов.

Представленный ранее проект предварительного национального стандарта (ПНСТ) «Информационные технологии. Интернет вещей. Протокол обмена для высокоемких сетей с большим радиусом действия и низким энергопотреблением» в ходе обсуждения на конференции «Регулирование цифровых технологий» был поддержан международными экспертами во главе со специалистами LoRa Alliance в качестве полноценного протокола семейства LoRaWAN и одобрен к использованию в качестве региональной спецификации для российского рынка LoRaWAN RU.

«Мы впечатлены прогрессом российских экспертов в работе над национальными стандартами интернета вещей. Уверен, что появление региональной спецификации LoRaWAN RU, которая реализует ключевые требования российского рынка, в том числе в части доверенности и безопасности, пойдет на пользу всем участникам рынка цифровых решений», — сказал старший директор Semtech и председатель регуляторного комитета LoRa Alliance Оливье Бежар.

Документ разработан при участии членов Ассоциации участников рынка интернета вещей: «ЭР-Телеком», «Лартех», «Гудвин» и МТТ – и прошел полноценную процедуру публичного обсуждения. Стандарт определяет сетевой протокол и системную архитектуру сети LoRaWAN (Long Range Wide Area Networks), оптимизированные на национальном уровне для мобильных и стационарных конечных устройств с батарейным питанием. Стандарт учитывает специфику российского законодательства и, в то же время, совместим с протоколом LoRaWAN, развивающимся при участии международной организации LoRa Alliance.

«Подобная совместимость российского проекта стандарта интернета вещей позволит отечественным производителям использовать новейшие разработки мировых компаний, а также поставлять собственное оборудование в зарубежные страны», — отметил председатель ТК «Кибер-физические системы» Никита Уткин.

«Вопрос измеримого эффекта от внедрения инновационных решений всегда звучит первым при запуске любого проекта по цифровой трансформации, — сказал Владимир Щетинин, руководитель направления развития продаж IoT «ЭР-Телеком холдинг». — Учитывая совместимость стандартов, теперь российские компании смогут опираться как на положительные, так и на отрицательные примеры прикладного применения технологий в проектах иностранных коллег».

В конференции «Регулирование цифровых технологий» приняло участие более 250 профильных экспертов, в том числе свыше 80 экспертов профильного подкомитета ISO/IEC – представителей технологического бизнеса и научно-образовательных организаций из 13 стран мира, включая Siemens, Panasonic, Hitachi, Toshiba, Oracle, Fujitsu, Dell, NIST, Université du Québec, Chongqing University of Posts and Telecommunications.

С российской стороны в работе мероприятия приняли активное участие эксперты «Ростелеком», «ЭР-Телеком», «Газпром Нефть», РУССОФТ, концерна «Созвездие», Аналитического центра при Правительстве РФ, Фонда «Сколково» и других организаций, объединенных в рамках технического комитета «Кибер-физические системы».