Cisco прекращает поддержку популярного протокола интернета вещей LoRaWAN

Компания Cisco заявила о прекращении продажи продуктов для рынка LoRaWAN — одного из популярных протоколов интернета вещей. Всякую поддержку клиентов компания прекратит к концу 2029 г., помогать в миграции на продукты других производителей не планирует.



Покинутым клиентам не предложили вариантов

Cisco уходит с рынка LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) для подключения устройств интернета вещей (IoT). Последний день продаж таких продуктов — первое января 2025 г,, дата окончания поддержки ПО — первое января 2026 г., дата окончания поддержки аппаратного обеспечения OS SW — 31 декабря 2029 г., объявила компания на своем сайте.

Клиентам варианты миграции не предлагаются. «На данный момент замены для Cisco LoRaWAN не существует. Cisco выйдет из пространства LoRaWAN. Миграция шлюзов Cisco LoRaWAN не планируется», — говорится в сообщении.

Cisco — американский производитель сетевого оборудования, один из крупнейших в мире.

Cisco Cisco объявила сроки окончания продаж и поддержки продуктов для LoRaWAN

LoRaWAN — один из популярных протоколов беспроводной технологии, обеспечивающей связь между устройствами IoT наряду со стандартами NB-IoT и GSM.

Снижение затрат

В феврале 2024 г. CNews писал, что Cisco увольняет 5% сотрудников, то есть около 4,25 тыс. рабочих мест, поскольку переживает трудности, которые уже привели в 2024 г. к тысячам увольнений в ИТ-отрасли, продолжающей сокращать расходы.

Отказ от рынка LoRaWAN может быть тоже связан с необходимостью снижения затрат. Это, вероятно, не прибыльная часть бизнеса Cisco, поскольку LoRa имеет большую дальность, требуется меньше шлюзов, чем, например, при развертывании Wi-Fi, при этом есть много поставщиков, производящих датчики и оборудование LoRa, что приводит к конкурентному рынку, сказал аналитик из сферы IoT изданию Register.

Выручка Cisco снизилась в течение квартала, который завершился 27 января 2024 г., на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль упала до $2,63 млрд с $2,77 млрд в этом же квартале прошлого года. Выручка от сетевых продуктов составила $7,08 млрд, что ниже прогноза аналитиков в $7,10 млрд.

В поисках способа повлиять на ситуацию, в Cisco решили фокусироваться на искусственном интеллекте и информационной безопасности. В 2023 г. сетевой гигант приобрел четыре компании, занимающиеся безопасностью: Armorblox, платформу обнаружения угроз; Oort, которая занимается управлением идентификацией; и Valtix и Lightspin, занимающиеся облачной безопасностью. А в июне 2024 г. Cisco основала фонд с бюджетом $1 млрд для инвестиций в различные ИИ-стартапы. Среди которых – Mistral AI, Cohere, Scale AI и ряд других.

LoRaWAN в России

В ноябре 2023 г. количество устройств интернета вещей в России по итогам девяти месяцев 2023 г. оценивалось экспертами в 80 млн шт., в том числе LoRaWAN — не более четырех млн устройств, то есть примерно десятая часть рынка интернета вещей.

Протокол LoRaWAN дает возможность работать в условиях сложной городской застройки при относительно невысокой стоимости создания и поддержки инфраструктуры. В январе 2024 г. Росстандарт утвердил национальный стандарт протокола LoRaWAN.

Cisco, как пишет Register, считается одним из крупнейших в мире поставщиков необходимого для него оборудования наряду с Bosch и Semtech. Semtech заявляет о развертывании более 350 млн конечных точек LoRa по всему миру.

Из российских производителей холдинг «Росэлектроника», например, в апреле 2021 г. заявлял, что разработал оборудование для стандарта LoRaWAN, и что его приборы способны на расстоянии до пяти км осуществлять беспроводной сбор данных с различных периферийных устройств, а благодаря низкому энергопотреблению, могут работать автономно до 10 лет.