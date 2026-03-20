Intel резко повысит цены на свои старые процессоры, которые продает под видом новых. Просто потому что может

Intel собирается масштабно поднять цены почти на все свои процессоры потребительского уровня и попутно снизит объемы их выпуска в пользу серверных решений. Цены вырастут примерно на 10%, и это будет только началом. При этом Intel за семь лет не освоила ни одного нового техпроцесса и продолжает использовать 10 нм, когда AMD давно перешла на 4 нм.

Касса там, уважаемые

Компания Intel запланировала повышение цен на свои процессоры потребительского уровня, то есть Core, пишет издание ETNews. Как ожидается, удорожание будет рассредоточено на несколько периодов, и первый, по всей видимости будет самым масштабным с точки зрения количества затронутых моделей.

Первый этап смены ценников затронет почти все процессоры Intel за некоторыми исключениями, но здесь ETNews в подробности не вдается. Зато известно, что рост цен составит в пределах 10%.

Intel попыталась объяснить это попыткой соблюсти баланс производства между серверными и потребительскими процессорами – первые, по-видимому, приносят ей больше денег на фоне бесконечной стройки ЦОДов по всему миру и развитию отрасли искусственного интеллекта. Производители памяти тоже больше зарабатывают именно в корпоративном сегменте, но они даже не пытаются искать баланс – как сообщал CNews, компании Samsung и SK Hynix отдали почти все мощности своих заводов под выпуск памяти именно для ИИ.

Вполне логичные последствия

Цены вырастут не только на те процессоры Intel, что продаются в магазинах сами по себе или в комплекте со штатным кулером. Те экземпляры, что Intel поставляет напрямую производителям ПК, тоже подорожают.

Купить процессор Intel в скором будущем может стать сложнее

На примере оперативной памяти уже заранее понятно, к чему это приведет. Компания HP сообщала, что отныне около трети себестоимости ее ПК приходится именно на оперативную память, которая в последние месяцы ежедневно устанавливает новые рекорды стоимости. А компания MSI и вовсе готовится к повышению цен на свои игровые ПК и ноутбуки на фоне дорожающей RAM.

По всей видимости, повышение цен на процессоры с высокой степенью вероятности отразится на стоимости конечных устройств – десктопов и ноутбуков. «Наибольшую обеспокоенность производителей вызывает резкий рост стоимости комплектующих. Существуют опасения, что если цены на процессоры Intel также вырастут, операционная прибыль значительно сократится, что затруднит выживание (производителей ПК – прим. CNews)», – пишет ETNews.

Слабое объяснение

По информации портала WCCFTech, Intel становится все труднее удовлетворять спрос ЦОДов, не жертвуя потребительским сегментом. Ее серверные процессоры Xeon четвертого поколения в последнее время вызывают значительный интерес со стороны дата-центров, что вынуждает компанию соответствующим образом перенастраивать линии по производству чипов.

Тем не менее, о сколько-нибудь значимом сокращении объемов производства процессоров потребительского сегмента Intel пока не заявляет. Не исключено, что она опасается последствий – это могло бы привести к потере ее доли рынка, которая и без того сокращается под натиском AMD.

Конкуренцию никто не отменял

По данным Mercury Research, в IV квартале 2025 г. Intel занимала 70,6% глобального рынка потребительских CPU, а AMD – 29,2%. Год назад эти доли были 75,4% и 24,6% соответственно, два года назад – 79,7% и 20,3%, а в конце 2022 г. – 82,9% у Intel и 17,1% у AMD.

Intel постепенно, но перманентно теряет рынок с 2017 г., когда AMD выпустила свои процессоры Ryzen первого поколения. За девять лет Ryzen прошли внушительный путь развития и ныне выпускаются по топологии 4 нм. Intel же в 2019 г. перешла на 10 нм и на этом пока остановилась.

К тому же AMD пока не делала заявлений о повышении цен на Ryzen и переориентации на производство своих серверных процессоров Epyc.

Геннадий Ефремов

