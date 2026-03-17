Любимый россиянами производитель ПК и комплектующих взвинтит цены на треть

Популярный в России производитель ПК и комплектующих MSI намерен повысить цены на 30% из-за дефицита памяти и видеокарт. В первую очередь это коснется игровых решений, которые также продаются в России. MSI входит в топ-3 самых популярных в России брендов ПК.

Наполнение то же, цена выше

Тайваньская компания MSI решила поднять цены на свою продукцию почти на треть. Как пишет портал Tom’s Hardware, ее техника подорожает на 30%, но пока не вся. Рост цен на первом этапе затронет лишь игровые решения компании, утверждают в MSI.

MSI – очень крупный вендор компьютеров и очень популярный в России. Как сообщал CNews, на российском рынке ноутбуков он стабильно входит в топ-3 как по выручке, так и по количеству проданных устройств.

О повышении цен заявил лично генеральный директор MSI Хуан Цзиньцин (Huang Jinqing). Притом предупредил он об этом не конечных потребителей, а инвесторов компании. 30% – это верхний предел роста цен, нижний же составляет 15%. Подорожание ожидается в течение всего 2026 г.

Ничего нового

Глава MSI не стал выдумывать уникальные причины переписывания ценников и сослался на то, на что ссылаются все остальные компании, выпускающие ПК и комплектующие. По его словам, во всем виноват искусственный интеллект, потребляющий слишком много оперативной памяти и графических процессоров, настолько много, что теперь они в дефиците.

А раз есть дефицит, то и цены растут. А слишком дорогие RAM и GPU – прямая причина подорожавших ПК, ноутбуков и комплектующих MSI. Компания HP в феврале 2026 г. сообщала, что сейчас треть себестоимости ее ПК приходится именно на оперативную память.

MSI оценивает дефицит графических процессоров Nvidia в 20%. По словам Хуана, модуль ОЗУ на 16 ГБ, который в марте 2025 г. продавался примерно за $40, сейчас стоит $170-180, а некоторые спотовые цены и вовсе достигают $200. В настоящее время MSI располагает запасами памяти, достаточными на один-два месяца, и заключает с производителями контракты на поставку сроком на три-пять лет, чтобы снизить зависимость от спотовых цен.

Нет памяти, нет и компьютеров

Хуан высказал предположение, что мировой рынок ПК в целом сократится на 10-20% в 2026 г. «Этот год стал самым тяжелым с момента основания компании», – заявил Хуан инвесторам компании, имея в виду, по-видимому, 2025 г.

Между тем, Хуан озвучил один из самых пессимистичных прогнозов относительно обвал рынка ПК. Эксперты аналитической компании IDC в декабре 2025 г. сообщали, что по итогам 2026 г. он сократится на 9%.

По прогнозам IDC, средние цены на ПК вырастут до 8% в 2026 г. Причина здесь та же – острая нехватки оперативной памяти.

Слабее – не значит дешевле

Как пишет Tom’s Hardware, повышение цен сильнее всего ударит по нижнему сегменту игровой линейки MSI, который компания намеренно сокращает. Ранее на бюджетные модели приходилось 30% игрового портфеля компании.

MSI планирует перенаправить эти ресурсы на продукты среднего и высокого ценового сегмента, включая видеокарты уровня RTX 5060 и RTX 5070. Заявленный путь к росту выручки в этом году – сокращение количества единиц продукции при более высоких средних ценах. Хуан отмечает, что покупатели, ожидая дальнейшего повышения цен, уже демонстрируют готовность платить больше, что, по его мнению, частично компенсирует снижение объемов продаж.

Аналогичная ситуация наблюдается и с материнскими платами MSI. Ранее компания поставляла платы с соотношением DDR5 к DDR4 примерно 8:2; теперь она перепроектирует и повторно тестирует свою продукцию, чтобы изменить это соотношение на 2:8 в пользу DDR4. Учитывая, что 16 ГБ DDR4 сейчас стоят $110-120 против $170-180 за такой же объем DDR5, разница в цене делает платформы, совместимые с DDR4, значительно более доступными даже после резкого роста цен на DDR4.

Этот план MSI уже начала реализовывать. В конце февраля 2026 г. CNews писал, что компания выпустила две новые материнские платы под сокет AM4, который AMD представила 10 лет назад. Он морально устарел, так как в 2022 г. вышел современный АМ5. АМ4 работает исключительно с памятью DDR4 и не поддерживает DDR5.

Не можешь победить – присоединить

Сокрушаясь, что индустрия ИИ поглощает все свободные объемы памяти, руководитель MSI сообщил, что компания намерена хорошенько заработать на этом. У MSI есть бизнес по производству серверов для искусственного интеллекта, где она ожидает ежегодный рост выручки на 50-100% в течение следующих трех-пяти лет, сообщил Хуан Цзиньцин инвесторам компании.

По его словам, капитальные затраты MSI в этом направлении вырастут с 30 млрд тайваньских долларов в 2025 г. до 50 млрд тайваньских долларов в 2026 г.