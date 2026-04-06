Intel внезапно отменила «похороны» древней платформы под память DDR4 из-за дефицита DDR5. Готовятся к выходу новые материнки

Intel без предупреждения передумала отправлять платформу LGA 1700 на свалку истории, несмотря на наличие у нее более современных решений. LGA 1700 вышла пять лет назад и предназначена для чипов Alder Lake и Raptor Lake, после которых появилась более современная платформа LGA 1851 и несколько поколений процессоров Intel, несовместимых с LGA 1700. Это может быть связано с дефицитом памяти DDR5 - LGA 1700 умеет работать и с ней, и с DDR4.

Еще поживет

Компания Intel внезапно отсрочила окончательный уход в прошлое платформы LGA 1700, которую она запустила пять лет назад, пишет портал Videocardz. Но это совершенно не в духе Intel, тем более, что у нее уже есть более современная платформа LGA 1851 и примерно через год выйдет LGA 1954.

Факт продления жизни LGA 1700 подтвердил лично вице-президент и генеральный менеджер Intel Роберт Хэллок (Robert Hallock) в комментарии для портала Club386. Более того, он заявил, что эта платформа по-прежнему остается существенной частью стратегии развития компании, даже несмотря на ее солидный по меркам Intel возраст.

LGA 1700 вышла в ноябре 2021 г. одновременно с релизом Alder Lake – семейства первых в истории Intel процессоров с гибридной компоновкой. В них сочетались как высокопроизводительные, так и энергоэффективные ядра.

jcomp / FreePik Intel дает вторую жизнь не только старой платформе, но и созданным для нее процессорам

Сама платформа предназначалась для процессоров Alder Lake и пришедших им на смену в конце 2022 г. Raptor Lake. Более современная LGA 1851 увидела свет в ноябре 2024 г. и ориентирована на чипы Meteor Lake-PS и Arrow Lake, а LGA 1954 ожидается в I квартале 2027 (1 января – 31 марта). Под нее создаются процессоры Nova Lake.

Отметим, цифры в названии платформ Intel, как и 20 лет назад, означают количество контактов в сокете, куда устанавливается центральный процессор.

Не закапывать, а развивать

По словам Хэллока, с доступностью платформы LGA 1700 проблем у потребителей возникнуть не должно. Ничего конкретного он на этот счет не сказал, так что неясно, какие именно процессоры под LGA 1700 Intel собирается сохранить на конвейере, а какие окончательно снять с производства в обозримой перспективе.

Впрочем, кое-что Хэллок все же рассказал. Он намекнул, что скоро выйдет несколько новых материнских плат именно с сокетом LGA 1700.

По-видимому, хотя бы часть из них могут оказаться недорогими. В качестве примера новинок портал VideoCardz привел ASRock H610M Combo II. Премьера которой состоялась в середине марта 2026 г.

Это весьма интересная материнская плата, выделяющаяся количеством слотов под оперативную память и подчеркивающая особенности LGA 1700. Платформа является переходной с точки зрения поддержки форматов ОЗУ – она работает одновременно и с памятью DDR4, и с более современной DDR5, а на плате ASRock H610M Combo II два слота выделено под DDR5, а оставшийся третий – под DDR4.

Что нашло на Intel

Хэллок не уточнил, что вынудило Intel продлить жизнь LGA 1700. Вполне вероятно, это может быть связано с кризисом на рынке оперативной памяти и резким взлетом спроса на DDR4, с которой нынешняя платформа Intel LGA 1851 работать не умеет.

Также Intel могла взять пример с компании AMD, своего единственного серьезного конкурента на глобальном рынке х86-процессоров. Как сообщал CNews, в конце февраля 2026 г. компания MSI начала выпуск новых материнских плат на сокете АМ4, который работает только с памятью DDR4.

Intel обычно поступает иначе. В отличие от AMD, которая максимально долго продлевает жизнь своим старым платформам и выпускает для них новые процессоры, Intel выпускает старые процессоры под новые платформы.

Нередко Intel в стремлении скрыть от покупателей, что продает им старый продукт, просто переименовывает его. Ее неоднократно ловили на таком обмане – один из последних таких случаев CNews освещал в сентябре 2025 г.

Тогда Intel перевыпустила процессор Core i5-10400 пятилетней (на тот момент) давности под новым названием Core i5-110 и вознамерилась продавать его как совершенно новый чип, да еще и дороже оригинала. Спецификации за годы не претерпели никаких изменений, и даже техпроцесс остался.