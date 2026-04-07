Мир сошел с ума. В новейшие ПК будут устанавливать древнейшую технологию из 2007 года. Зачем это нужно

Производители материнских плат вернули на конвейер модели с поддержкой ОЗУ DDR3. Этот стандарт вышел в 2007 и за 19 лет окончательно устарел. Происходящее – следствие дефицита памяти DDR5 и более старой DDR4. Возвращение к DDR3 потребует замены основных компонентов ПК – современные процессоры его не поддерживают, а планки этого стандарта невозможно установить в слоты DDR4 и DDR5.

Вернуть 2007 г.

Производители комплектующих для ПК на фоне дефицита современных компонентов начали адаптироваться и возвращаться к древним по меркам 2026 г. технологиям. Как пишет портал VideoCardz, компания Colorful решила наводнить мировой рынок материнскими платами с поддержкой оперативной памяти DDR3.

Этот стандарт ОЗУ вышел в 2007 г., 19 лет назад. Он морально устарел в 2014 г. с релизом DDR4 и совсем «одревнел» с появлением в 2020 г. стандарта DDR5. Сейчас на подходе первые коммерческие (то есть предназначенные для розницы) образцы планок DDR6.

Название своей «новой» материнской платы компания Colorful – D3. Эта модель выпускалась ранее – компания решила вернуться к ней вместо разработки полностью новой. Она базируется она на чипсете Intel H110, который дебютировал в 2015 г. и к весне 2026 г. давно снят с производства.

Что происходит

Стремление Colorful вывести на рынок системную плату под откровенно устаревшую ОЗУ – это еще одно следствие происходящего на мировом рынке оперативной памяти. Почти все выпускаемые модули DRAM отправляются в ИИ-сферу с бесконечным «аппетитом», которая поглощает гигантское количество ОЗУ, накопителей и даже центральных процессоров.

Possessed Photography / Unsplash Развитие ПК пошло в обратном направлении

В потребительском сегменте возник дефицит сначала DDR5, а затем и DDR4. Память DDR3 долгое время была не востребована, и сейчас ее почти не производят.

Нет никакой гарантии того, что DDR3 вновь станет популярной. Эта память устарела даже в сравнении с DDR4, не говоря уже о DDR5.

Для примера, напряжение у DDR4 составляет 1,2 В против 1,5 В у DDR3 и 1,3 В у DDR3L. Частоты DDR4 – 0,8 до 1,6 ГГц, у DDR3 – от 0,4 до 1,066 ГГц. Также одна планка DDR3 имеет объем не более 16 ГБ против 64 ГБ у DDR4. Суммарно пропускная способность DDR3 примерно в полтора раза ниже на фоне DDR4.

Не все так просто

Тем, кто все же решится перейти на DDR3 в эпоху сверхдорогой памяти DDR5 и недешевой DDR4, придется пойти на целый ряд компромиссов. В первую очередь им действительно придется сменить материнскую плату – современные работают с DDR5 и иногда с DDR4.

В дополнение к этому придется поменять еще и процессор. Но если новую системную плату еще удастся найти – к примеру, если новинка Colorful все же доберется до витрин магазинов, то с CPU так не получится.

Ни Intel, ни AMD в настоящее время не выпускают процессоры с поддержкой DDR3. Впрочем, нельзя исключать, что со временем это изменится – как сообщал CNews, в феврале 2026 г. AMD и ее партнеры решили продлить жизненный цикл своего сокета АМ4, ориентированного на DDR4, а в апреле 2026 г. Intel сделала то же самое для своего сокета LGA 1700. Он работает как с DDR4, так и с DDR5.

Далее, в случае с Colorful D3 придется также отказаться от SSD в формате М2 ввиду отсутствия на плате необходимого интерфейса. Опционально можно подобрать переходник с М2 на SATA, но этот интерфейс в разы медленнее – не более 560 МБ/с на чтение и запись.

Добавим, что Colorful D3 рассчитана под процессоры Intel LGA 1151.

Еще немного назад

К моменту выхода материала Colorful не называла ни цену «новых» плат D3, ни сроки их появления в продаже. В компании отмечают, что ожидать их релиза стоит в самом скором будущем.

Но одной только D3 Colorful ограничиваться, судя по всему не собирается. Как пишет VideoCardz, впереди человечество ждет возвращение к материнским платам на чипсетах Intel H81, который на два года H110 – он вышел в 2013 г.

Ждать их следует в мае 2026 г. На них будет смонтирован еще более старый сокет Intel LGA 1150. Выпущены эти платы будут ограниченным тиражом.

Еще есть надежда

Эксперты портала VideoCardz полагают, что инициатива Colorful по оживлению системных плат на DDR3 пока нельзя считать масштабным возвращением этого стандарта почти 20-летней давности. По их мнению, новинки будут ориентированы в первую очередь не на отдельных потребителей, а на компании, которым нужно обновить «железо», но у которых нет финансовой возможности закупить все необходимое для подорожавшей памяти DDR4 и DDR5.

Сама Colorful целевую аудиторию своих «новых» материнских плат не раскрывает.