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Александров Виктор
|13.02.2025
|ФСТЭК обнаружила в 100 государственных ИТ-системах тысячи уязвимостей 1
|17.06.2008
|Кремль дает уроки картографии–2 1
Александров Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1223 1
|InnoSTage - Инностейдж 149 1
|Yahoo! 3699 1
|РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 45 1
|ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
|Лютиков Виталий 23 1
|Хайретдинов Рустэм 83 1
|Федорец Андрей 19 1
|Кочетов Олег 1 1
|Кислов Виктор 5 1
|Миллер Сергей 43 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146164 2
|Израиль 2743 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43549 1
|Земля - планета Солнечной системы 10420 1
|Россия - СЗФО - Калининградская область - Светлогорск 41 1
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