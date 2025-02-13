Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169490
ИКТ 13213
Организации 10359
Ведомства 1447
Ассоциации 974
Технологии 3392
Системы 25154
Персоны 72470
География 2749
Статьи 1509
Пресса 1191
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2575
Мероприятия 842

Кочетов Олег



13.02.2025 ФСТЭК обнаружила в 100 государственных ИТ-системах тысячи уязвимостей 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Кочетов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

InnoSTage - Инностейдж 149 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1206 1
Unsplash 828 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4167 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11119 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2155 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6196 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2000 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3126 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4512 1
Федорец Андрей 19 1
Хайретдинов Рустэм 83 1
Лютиков Виталий 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2387 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1897 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342402, в очереди разбора - 766378.
Создано именных указателей - 169490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще