«Неофлекс» автоматизировал процессы управления активами и пассивами в МИБ

«Неофлекс» совместно с Международным инвестиционным банком (МИБ) объявили о завершении проекта по автоматизации процесса управления активами и пассивами (ALM), а также финансовыми рисками на основе стандарта Basel. Проект выполнен с использованием системы по управлению рисками Finastra Fusion Risk.

Международный инвестиционный банк является многосторонним международным банком развития, акционерами которого являются девять стран. Основная цель банка связана с поддержкой малого и среднего бизнеса в этих странах и участие в финансировании социально значимых инфраструктурных проектов. Главная особенность кредитного портфеля института заключается в том, что каждая подобная сделка носит индивидуальный характер и требует особого внимания с точки зрения финансовой и учетной системы банка.

Главными приоритетами при выборе ИТ-решения стала возможность ускорить обработку уникальных сделок, обеспечить гибкость настройки и возможность поддерживать необходимые изменения в процессе деятельности банка в будущем. Проект был разбит на несколько этапов: от демонстрации возможностей выбранного решения и составления технического задания до настройки системы под требования заказчика. Поскольку управление ALM и применение стандартов Basel опираются на единые исходные данные, было принято решение вести параллельную настройку по обоим направлениям, что позволило существенно сократить сроки проекта.

«Для решения наших аналитических задач требовалась разработка дополнительных отчетов, которые не входят в стандартную поставку модуля Finastra Fusion Risk. В этом нам помогла экспертиза нашего ИТ-партнера, который смог закрыть этот вопрос. В итоге банк получил промышленное решение от ведущего мирового вендора, которое позволит нам обеспечить устойчивое развитие в будущем», — сказал Дмитрий Бочаров, директор департамента информационных технологий Международного инвестиционного банка.

Основная сложность подобных проектов связана с обеспечением качества исходных данных и длительным временем, которое необходимо затратить на проведение пользовательского тестирования на этапе приемки функционала заказчиком.

«Мы очень высоко ценим доверие, которое оказал нам Международный инвестиционный банк, пригласив нас в этот проект. Он стал для наших специалистов, которые прошли обучение у вендора, своеобразным "боевым" крещением. Поскольку обучение — это теория, а успешная реализация проекта для крупной финансовой организации — практическое закрепление полученных знаний. На сегодняшний день "Неофлекс" выступает для банка в качестве единого центра экспертизы. И по вопросам, связанным с решениями Finastra, заказчик может обращаться к нам, не привлекая специалистов вендора», — отметил Антон Спаринапти, партнер компании «Неофлекс».