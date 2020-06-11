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«Неофлекс» получила наивысший партнерский статус Finastra и награду Ultimate Expert of the Year

Бизнес

«Неофлекс» стала первой в мире компанией среди партнеров Finastra в Европе, на Ближнем Востоке и Африке, получившей статус Level 3 в области внедрения и поддержки решения Fusion Risk. Level 3 является самым высоким партнерским статусом Finastra и подтверждает глубокий уровень знаний в области автоматизации управления рисками финансовых организаций, включая управление проектами и поддержку программного обеспечения Finastra.

На протяжении многих лет «Неофлекс» является одним из ключевых партнеров Finastra. За годы сотрудничества успешно реализовано более 40 проектов по внедрению решения Fusion Risk в России и 19 странах мира. Fusion Risk – это полностью автоматизированное комплексное решение по управлению рисками и соответствию требованиям регуляторов, которое позволяет банкам управлять своими повседневными операциями и предоставляет мощную аналитику для решения задач долгосрочного стратегического бизнес-планирования. Решение также помогает банкам соответствовать меняющимся правилам, таким как IFRS9 и CECL.

По данным Finastra, «Неофлекс» обладает среди ее партнеров в регионе EMEA самой многочисленной командой сертифицированных специалистов с экспертизой по внедрению Fusion Risk.

Стоит отметить, что на состоявшимся 9 июня 2020 г. Finastra’s Partner Day «Неофлекс» была удостоена награды "Ultimate Expert of the Year". Это стало глобальным признанием глубокой экспертизы и проектного опыта «Неофлекса» в области автоматизации управления рисками финансовых организаций.

«Работа с командой экспертов "Неофлекса", обладающих опытом внедрения сложных информационных систем, подтверждает, что мы можем совместно развивать прочные и эффективные партнерские отношения по внедрению и поддержке решения Fusion Risk. Все это несомненно приводит к успешным проектам, которые мы реализуем по всему миру. Finastra стремится расширять и развивать партнерскую экосистему, чтобы предлагать свои решения большему количеству банков и финансовых организаций», – отметила Дениз Паркер, старший вице-президент, глобальный руководитель отдела партнеров и экосистем Finastra.

«Мы помогаем нашим заказчикам по всему миру осуществлять цифровую трансформацию бизнеса с использованием самых передовых и инновационных технологий. Высший уровень партнерства с одной из крупнейших финтех-компаний мира для нас является еще одним подтверждением нашей экспертизы и гарантией высокого качества услуг, которые мы предлагаем своим заказчикам», – сказал Антон Спаринапти, партнер, руководитель департамента развития бизнеса компании «Неофлекс».

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