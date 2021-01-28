МКБ финансирует отгрузки электронной техники в Казахстан

Московский кредитный банк (МКБ) заключил договор экспортного безрегрессного факторинга с дистрибьютером бытовой электроники ООО «Ди-Саунд». Экспортер отгружает телевизоры, наушники, синтезаторы и другую потребительскую электронику одной из крупнейших специализированных торговых сетей Казахстана ТОО «Мечта маркет».

В рамках договора факторинга банк закрывает для клиента риски неоплаты от иностранных покупателей и предоставляет финансирование. В сделке участвует локальный банк Казахстана, который предоставляет гарантию в адрес МКБ за торговую сеть.



«Это первая сделка МКБ, когда в рамках экспортного факторинга в виде обеспечения мы берем гарантию иностранного банка, - комментирует Наталья Бахова, директор департамента торгового финансирования МКБ. - Такая структура идеально ложится на экспорт в страны СНГ, т.к. многие банки СНГ не входят в международную факторинговую ассоциацию FCI. Российские экспортеры заинтересованы в предоставлении отсрочки платежа покупателям – это увеличивает их конкурентоспособность. Факторинг интересен и тем, что в балансе компании финансирование не отражается как кредит».