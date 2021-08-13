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МКБ реализовал международный факторинг в рамках FCI для «Снежной королевы»

Московский кредитный банк (МКБ) реализовал сделку международного импортного факторинга в рамках Международной факторинговой ассоциации FCI (ранее известной как Factors Chain International) по выпуску покрытия в пользу белорусского банка с крупнейшим российским ритейлером и импортером «Снежная королева».

Данный продукт предоставляет комплекс преимуществ и позволяет удовлетворить потребности всех участников сделки: покупатель «Снежная королева» приобретает продукцию на условиях отсроченного платежа, иностранный поставщик путем переуступки дебиторской задолженности получает финансирование в своем банке (экспорт-факторе). МКБ (импорт-фактор) предоставляет покрытие в пользу экспорт-фактора, что позволяет сделать услугу факторинга безрегрессной для поставщика.

FCI — международная организация, представленная более чем в 90 странах, с около 400 участниками. Участники ассоциации предоставляют покрытие, переуступают дебиторскую задолженность, обмениваются сообщениями друг с другом на международном уровне.

«Для компаний, выбирающих банк-партнер для обслуживания внешнеэкономической деятельности, МКБ предоставляет широкую линейку продуктов, отвечающую современным требованиям рынка: инновационность, цифровизация, конкурентоспособная стоимость продукта и качество предоставления услуги. МКБ учитывает все потребности клиента и предоставляет индивидуальное решение в случае необходимости», — отметила Наталья Бахова, директор департамента торгового финансирования МКБ.

«Нам интересно было запустить новый продукт для того, чтобы в дальнейшем при взаимодействии с иностранными контрагентами использовать эту возможность в переговорах, — комментирует член Совета директоров компании «Снежная Королева», кандидат физико-математических наук Михаил Булушев. — Мы оценили удобство реализации импортного факторинга, минимальная документация на стороне покупателя и главное, возможность предоставления поставщику ресурсов для предоставления нам товарного кредита».

Владимир Бахур

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