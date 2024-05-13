Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Сервис интеллектуальной авторизации «Газпром ID» стал доступен для входа в личный кабинет «Мой газ» компании «Газпром межрегионгаз»

Сервис интеллектуальной авторизации пользователей «Газпром ID» экосистемы «Газпром» теперь можно использовать для регистрации и входа в личный кабинет абонента – «Мой газ» – компании «Газпром межрегионгаз». Соответствующая активная кнопка появилась под строчками «логин» и «пароль» на сайте и в приложении для мобильных телефонов.

«Интеграция сервиса «Газпром ID» в личный кабинет «Мой газ» стала важным шагом в повышении удобства и безопасности абонентов. Это сотрудничество поможет обеспечить легкий и быстрый вход в систему. Мы рады предоставить пользователям личного кабинета «Мой газ» защищенный способ авторизации, который сделает процесс оплаты услуг газоснабжения еще более комфортным», – отметил генеральный директор компании «Оператор Газпром ИД» Андрей Ветошкин.

Александр Краснов, «Лаборатория Числитель»: «Штурвал» автоматизировал практически все, что инженеры и разработчики настраивали вручную
Маркет

За последние пять лет количество потребителей газа, использующих электронный личный кабинет «Мой газ», выросло почти в 4 раза, и составляет свыше 9 млн человек, то есть каждый четвертый абонент уже платит за газ через интернет-сервис «Газпрома». Оператором платформы платежей выступает банк «Россия».

«Мы уделяем большое внимание улучшению качества клиентского обслуживания, расширению безопасных способов идентификации абонентов. Уверены, что новый цифровой сервис позволит быстро и безопасно авторизоваться как новым, так и уже существующим пользователям», – сказал старший вице-президент банка «Россия» Иван Лапушкин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Россиянин проведет почти 20 лет за решеткой за магазин в даркнете. Он чудом избежал пожизненного заключения

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Российская онлайн-школа водителей выходит на биржу

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Российские онлайн-пираты потеряли больше половины доходов за пять лет

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Не только автомобиль: на чем кататься по городу

Роботы-собаки, которых можно купить в России: выбор ZOOM

Как заряжать гаджеты в 2024 году

Показать еще

Наука

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс

Ликбез RnD.CNews: сколько воды содержится в земной коре
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024