«Сбер»: все турникеты метро Санкт-Петербурга будут принимать банковские карты для оплаты проезда

К началу июля 2024 г. все турникеты петербургского метро будут принимать к оплате банковские карты. Задачи по совершенствованию платёжных сервисов зафиксированы в соглашении, которое подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель совета директоров банка «Россия» Михаил Клишин.

Использование турникетов с терминалами для оплаты банковскими картами помогает избежать очередей и экономить на проезде, так как жители города теперь смогут во всех турникетах пользоваться «Единой картой петербуржца» и скидкой, которую она даёт.

Также стороны договорились о дальнейшем развитии бесконтактных платежей, в том числе с помощью биометрии.

Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Наш совместный проект с правительством Санкт-Петербурга и банком «Россия» — очень полезный для горожан, потому что сейчас петербуржцы получат возможность быстрой оплаты при проходе в метрополитене. Все станции будут полностью оборудованы. Время прохода через турникет сократится, повысится соответственно скорость прохода. По «Единой картой петербуржца» у горожан будет возможность по более низкой цене оплачивать проезд в метрополитене. На наш взгляд, это хороший пример совместной работы на пользу и благо жителей города».

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, сказал: «Петербургское метро становится не только одним из самых красивых, но и самым высокотехнологичным. Скоро все турникеты будут обеспечены возможностью прохода по банковской карте. На это направлено подписанное сегодня соглашение. Благодаря сотрудничеству с банками мы внедряем удобные платежные сервисы и экономичные тарифы. С банком «Россия» будем расширять возможности применения платежной системы «Мир» и СБП при оплате проезда. Это позволит разрабатывать экономичные тарифы. Со Сбербанком планируем запустить оплату проезда при помощи биометрии».

Михаил Клишин, председатель совета директоров банка «Россия», отметил: «Мы провели масштабную работу по модернизации платежной инфраструктуры Петербургского метрополитена. Петербуржцы и многочисленные гости города уже этим летом смогут пользоваться самыми современными и высокотехнологичными способами оплаты проезда. На практике это означает и экономию времени, и меньше очередей на входе в подземку, и удобство самой оплаты — новые терминалы будут принимать все карты, выпущенные российскими банками. Мы ожидаем, что благодаря партнерству Петербургского метрополитена банка «Россия» и «Сбера» в 2024-2027 гг. только через терминалы на турникетах банковскими картами будет оплачено около 615 млн поездок».