Axoft начала продавать российских программных роботов Robin

Axoft подписала дистрибуторский договор с Robin, разработчиком российской платформы для автоматизации бизнес-процессов с использованием настраиваемых программных роботов (RPA) и чат-ботов. Для дистрибутора RPA – новое технологическое направление. Axoft сосредоточится на продвижении RPA-решения в регионах России и странах СНГ, а также наращивании технической экспертизы.

Платформа Robin – российская разработка – является участником единого реестра отечественного ПО. Robin применяется коммерческими компаниями Enterprise-сегмента в рамках цифровой трансформации, организациями из государственного сектора, предприятиями, чья деятельность связана с большим количеством рутинных процессов, обработкой и маршрутизацией различной информации. Среди пользователей Robin – РЖД, ТВЭЛ, ПГК, «Мосэнергосбыт», банк «Россия», Bonduelle, «Инфинитум».

Программный робот Robin – программное обеспечение, имитирующее действия человека в информационных системах через интерфейс. Для системы действия робота ничем не отличаются от действий человека. Роботизация бизнес-процессов происходит с помощью визуального конструктора, позволяющего создать алгоритм без написания кода. Ключевая функциональность платформы Robin предназначена для бизнес-пользователей, не имеющих технической подготовки, которые смогут интуитивно понятным способом быстро настроить программного робота так же, как пользователь может обучить своего коллегу.

Axoft начинает развивать совершенно новое для компании направление. Дистрибутор сосредоточится на продвижении RPA-решения в регионах России и странах СНГ. Компания будет работать над повышением внутренней экспертизы по решениям вендора, что позволит предоставить партнерам и их заказчикам полный спектр управляемых сервисов: аудит, реализацию пилотного проекта, внедрение платформы. Партнеры Axoft получат техническую и продуктовую поддержку, помощь в реализации маркетинговых активностей.

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«Наш портфель пополнился высококонкурентным решением сильного российского RPA-вендора. Что позволит нашим партнерам предлагать дополнительную ценность своим заказчикам, в том числе возможность снизить затраты за счет оптимизации рабочих и бизнес-процессов, избежать ошибок, происходящих из-за человеческого фактора. Axoft сконцентрируется на работе с партнерами в регионах и странах СНГ. В планах – наращивание экспертизы по решению Robin», – сказал Владислав Фефелов, директор департамента продуктовой экспертизы компании Axoft.

«Мы рады, что среди наших партнёров появился такой сильный игрок на рынке ИТ, как Axoft. В планах развития на 2022 – значительное усиление наших позиций в регионах и странах СНГ, поэтому важно иметь возможность привлекать экспертных партнёров для продвижения наших продуктов. Направление RPA активно набирает обороты в России и СНГ», – отметила Ольга Вибе, руководитель отдела по работе с партнерами компании Robin.