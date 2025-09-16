Экс-глава Tele2 возглавил компанию - владельца «Билайна»

Бывший глава Tele2 Сергей Эмдин возглавил компанию «Коперник-Инвест-3», владеющую оператором «Вымпелком». Ранее ее возглавлял бывший гендиректор «Вымпелкома» Александр Торбахов, который в 2023 г. возглавил консорциум по покупке «Вымпелкома». По неофициальной информации, Торбахов более не владеет долей в операторе.

Новый гендиректор компании - владельца «Вымпелкома»

В компании «Коперник-Инвест-3», являющейся единственным акционером «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»), сменился гендиректор.

Им стал Сергей Эмдин, что следует из данных базы «Контур.Фокус». Первым на это внимание обратило агентство «Интерфакс». В пресс-службе «Вымпелкома» от комментариев отказались.

У Эмдина уже есть опыт руководство сотовыми операторами. В 2016-2021 гг. он руководил сотовым оператором «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2, сейчас работает под брендом Т2). На тот момент оператор принадлежал консорциуму инвесторов, включая «Ростелеком», ВТБ, банка «Россия», владельца «Северстали» Алексея Мордачев и др.

С конца 2019 г. «Т2 Мобайл» перешел под полный контроль «Ростелекома». В 2021-2023 гг. Эмдин возглавлял зерновую компанию «Деметра-Холдинг», подконтрольную ВТБ.

Краткая история «Вымпелкома»

«Вымпелком» в 2009 г. объединился с украинским оператором «Киевстар» в группу Vimpelcom, зарегистрированную в Голландию. Позднее данная группа была переименована в Veon. Крупнейшим акционером Veon является группа LetterOne, созданная владельцами «Альфа-групп».

В 2023 г. Veon продал «Вымпелком» группе топ-менеджеров оператора во главе с Александром Торбаховым, который на тот момент был гендиректором оператора.

Сумма сделки составила 130 млрд руб. Она прошла в безденежной форме путем принятия «Вымпелкомом» обязательств Veon по еврооблигациям перед держателями из российской финансовой инфраструктуры. Для сделки было создано АО «Коперник-Инвест-3», которое возглавил Торбахов. Тогда же были созданы еще две компании с похожими названиями - «Коперник-Инвест-2» и «Коперник-Инвест», которыми тоже руководил Торбахов.

Уход Александра Торбахова из «Вымпелкома»

В 2024 г. Торбахов покинул пост главы «Вымпелкома», его сменил бывший финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин. В 2025 г. Торбахов перестал быть главой всех трех компаний, в названиях которых есть словосочетание «Коперник-Инвест». Его сменил топ-менеджер «Альфа-групп» Леонид Афендикс. Теперь Эмдин сменил Афендикса, причем также во всех компаниях с названием «Коперник-Инвест».

Ранее издание РБК писало, что Торбахов перестал быть акционером «Вымпелкома», передав свою долю партнерам. Это стало следствием решения Арбитражного суда Брянской области о наложении ареста на имущество Торбахова по делу о банкротстве Унечского завода тугоплавких материалов (УЗТМ).

Пересечения «Вымпелкома» и «Альфа-групп»

Собеседники CNews на телекоммуникационном рынке полагают, что «Альфа-групп» сохраняет свое влияние на «Вымпелком». Этому есть ряд косвенных признаков. Так, бывший топ-менеджер «Альфа-банка» (входит в «Альфа-групп») Иван Пятков, в разное время отвечавший в нем за розничный бизнес и цифровое направление, возглавил в «Вымпелкоме» новый блок по партнерству и инновациям. При этом Пятков продолжил входить в наблюдательные и консультационные советы компаний «Альфа-групп» в качестве независимого члена.

Также в совет директоров «Вымпелкома» вошел Алексей Корня, который в 2018-2021 гг. был президентом его конкурента - МТС («Мобильные Телесистемы»). Он также входит в советы директоров X5 и «Росводоканала», где крупнейшим акционером является «Альфа-групп». По данным РБК, с 2024 г. Корня работает в «Альфа-групп» и отвечает за розничный бизнес.