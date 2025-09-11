Бывший глава МТС будет наблюдать за «Билайном»

Бывший президент МТС Алексей Корня вошел в совет директоров «Вымпелкома». Корня также входит в советы директоров ряда компаний «Альфа-групп», которая ранее была основным акционером «Вымпелкома», и возможно, сохраняет влияние на оператора.

Бывший президент оператора МТС («Мобильные телесистемы») Алексей Корня вошел в совет директоров «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»). Это следует из документов VK Tech («ВК Технологии», «дочки» VK), в совет директоров которой также входит Корня. Первым внимание на данное обстоятельство обратило агентство «Интерфакс».

Корня с 2004 г. работал в МТС, в 2010 г. стал вице-президентом оператора по финансам. В 2018 г. он стал президентом МТС, в 2021 г., покинул этот пост, его сменил Вячеслав Николаев. Корня получал предложение о переходе в АФК «Система», основного акционера МТС, в качестве первого вице-президента. Однако, по словам главного акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова, Корня от этого предложения отказался, так как он «привык быть первым человеком в компании».

Как «Альфа-групп» продавала «Вымпелком»

В 2001 г. в число основных акционеров «Вымпелкома» вошла «Альфа-групп». В 2009 г. «Вымпелком» объединился с украинским оператором «Киевстар» в группу Vimpelcom, которая затем была переименована в Veon. Крупнейшим акционером Veon стала инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами «Альфа-групп». Отметим, что другой бывший президент МТС Василий Сидоров (руководил компанией в 2003-2006 гг.) - в 2021-2023 гг. входил в совет директоров Veon.

В 2023 г. Veon продал «Вымпелком» группе топ-менеджеров оператора во главе с Александром Торбаховым, на тот момент занимавшим пост гендиректора оператора. Сумма сделки составила 150 млрд руб. Однако сделка прошла в безденежной форме путем принятия «Вымпелкомом» обязательств Veon по евробондам перед держателями из российской финансовой инфраструктуры.

В 2024 г. Торбахов покинул пост главы оператора, его сменил Сергей Анохин. В 2025 г. стало известно, что Торбахов также покинул пост главы компании «Коперник-Инвест-3», через которую он владеет «Вымпелкомом». Новым главой компании стал топ-менеджер «Альфа-групп» Леонид Афендикс. Он же сменил Торбахова на посту двух других компаний с похожими названиями - «Коперник-Инвест-1» и «Коперник-Инвест-2».

Одновременно Арбитражный суд Брянской области наложил арест на имущество Торбахова и ряда его партнеров по делу о банкротстве Унечского завода тугоплавких металлов (УЗТМ). Позднее издание РБК сообщило, что Торбахов более не является владельцем «Вымпелкома».

Пересечения «Альфа-групп» и «Вымпелкома»

Также в 2024 г. издание РБК писало, что Алексей Корня работает в «Альфа-групп» и координирует сферу ритейла. Из документов VK Tech следует, что Корня также входит в советы директоров «Корпоративный центр X5» (головная структура холдинга X5, объединяющая ритейлеров «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») и УК «Региональные объединенные системы водоканал» («Росводоканал»). Крупнейшим акционером обоих структур является «Альфа-групп».

Ранее топ-менеджер «Альфа-банка» (входит в «Алфьа-групп») Иван Пятков, в разное время отвечавший в банке за розничный бизнес и цифровое направление, перешел на работу в «Вымпелком» в качестве главы нового блока - по развитию партнерств и инновациям.

При этом сообщалось, что Пятков продолжит деятельность в качестве нгазвичимого члена наблюдательных и консультационных советов структур «Альфа-групп». Это дает основания участникам рынка полагать, что «Альфа-групп» сохраняет свое влияние в «Вымпелкоме».