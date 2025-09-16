Получите все материалы CNews по ключевому слову
Афендикс Леонид
УПОМИНАНИЯ
|16.09.2025
|Экс-глава Tele2 возглавил компанию - владельца «Билайна» 1
|11.09.2025
|Бывший глава МТС будет наблюдать за «Билайном» 1
Афендикс Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|Пятков Иван 31 2
|Анохин Сергей 98 2
|Корня Алексей 80 2
|Торбахов Александр 104 2
|Николаев Вячеслав 103 1
|Сидоров Василий 53 1
|Евтушенков Владимир 210 1
|Эмдин Сергей 69 1
|Россия - ЦФО - Брянская область - Унечский район - Унеча 14 2
|Украина 7737 2
|Россия - РФ - Российская федерация 153420 2
|Россия - ЦФО - Брянская область 372 1
|Нидерланды 3590 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385506, в очереди разбора - 729987.
Создано именных указателей - 183516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.