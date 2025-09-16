Разделы

Мордачев Алексей


УПОМИНАНИЯ


16.09.2025 Экс-глава Tele2 возглавил компанию - владельца «Билайна» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Мордачев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9074 1
Ростелеком 10144 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3049 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13814 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 790 1
Киевстар - Kyivstar 551 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 93 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 106 1
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 48 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1317 1
Деметра-Холдинг - Мирогрупп ресурсы 8 1
Коперник-Инвест 8 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2946 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 49 1
Альфа-Банк 1834 1
Северсталь ПАО - Severstal 547 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1113 1
Альфа-Групп 723 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28676 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1184 1
Пятков Иван 31 1
Корня Алексей 80 1
Эмдин Сергей 69 1
Анохин Сергей 99 1
Афендикс Леонид 2 1
Торбахов Александр 104 1
Россия - ЦФО - Брянская область 376 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Унечский район - Унеча 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 1
Украина 7741 1
Нидерланды 3596 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25499 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3653 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17139 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1057 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11370 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387633, в очереди разбора - 729616.
Создано именных указателей - 184022.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387633, в очереди разбора - 729616.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

