Intersoft Lab расширила возможности решения для финансового планирования на платформе «Контур»

«Интерсофт лаб» (Intersoft Lab) расширила возможности решения для финансового планирования на отечественной платформе «Контур». Обновление поможет финансовым службам банков минимизировать сроки и трудоемкость подготовки укрупненного прогнозного плана и повысить его обоснованность.

Приложения «Финансовое планирование» и «Прогнозирование и моделирование» входят в состав отечественной программной платформы «Контур» класса Risk-based Corporate Performance Management (RCPM-платформа «Контур») для финансовых организаций. Оба приложения функционируют на базе финансового хранилища данных «Контур».

Приложение «Финансовое планирование» предназначено для автоматизации годового планирования деятельности банков. Приложение поддерживает все этапы процесса подготовки финансового плана: формирование укрупненного прогнозного плана, его декомпозицию по подразделениям, клиентским сегментам, продуктам и другой аналитике, заполнение бизнес-планов, планов инвестиций и хозяйственных расходов, их консолидацию в единый план, его согласование и утверждение.

Приложение «Прогнозирование и моделирование» позволяет прогнозировать и моделировать состояние банковских портфелей и рассчитывать на основе этих данных различные показатели, необходимые в решении задач управления рисками и прибыльностью, финансового планирования, трансферного управления ресурсами и др.

Подготовка укрупненного прогнозного плана – отправной этап в финансовом планировании. Согласованный с акционерами укрупненный план служит целевым ориентиром для детального планирования в бизнес-подразделениях.

Теперь в приложении «Финансовое планирование», помимо ручного ввода показателей укрупненного прогнозного плана, появилась возможность автоматически рассчитывать их с помощью приложения «Прогнозирование и моделирование». Для вычисления прогнозных значений показателей используются данные по текущим и историческим портфелям договоров, консолидированные в хранилище данных банка.

Автоматизация стартового этапа планирования поможет финансовым службам банков: повысить обоснованность целевых показателей по направлениям планирования за счет использования для их вычисления достоверных данных по портфелям договоров, накопленным в хранилище данных; ускорить получение укрупненного прогнозного плана и снизить трудоемкость его подготовки благодаря использованию единого источника информации по договорам банка – хранилища данных – и исключению полуручных расчетов.